Глава Чувашии анонсировал новые направления поддержки МСП

В эфире программы «ВЕСТИ Интервью», которая вышла на телеканале «РОССИЯ 24 Чебоксары», Глава республики Олег Николаев рассказал о трансформации в регионе форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, руководитель региона анонсировал новые направления поддержки бизнеса, которые станут доступны в новом 2021 году.

«Это, прежде всего, возможность реализовать каждую бизнес-идею. Ведь наша задача – «отфиксировать» каждую бизнес-идею независимо от того, на какой стадии она находится и по какому направлению ее планируется реализовать. Далее, посмотреть на возможность ее воплощения. И поддержать проект на разных этапах развития бизнеса через разные инструменты поддержки», — отметил Глава Чувашии.

По его словам, чтобы обеспечить продвижения бизнес-проектов, предусматривается возможность обучения предпринимателей, юридического сопровождения, оказания помощи при организации учета, соответствующего консалтинга, а также продвижения продукции на различные рынки, в том числе зарубежные.

Ранее мы сообщали, что в этом же интервью Олег Николаев рассказал, будет ли делать прививку от коронавируса.

Источник: чувашинформ.рф.