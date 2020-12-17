Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики объявляет о старте городского конкурса «Волонтер года – 2020». Конкурс призван оценить вклад молодежи в развитие и популяризацию добровольческого движения города Шумерля. В 2020 году он проводится по четырем номинациям, в том числе: «Волонтер года 2020» (от 14 лет) , «Юный волонтер 2020»(до 14 лет), «Волонтер серебряного возраста 2020» (от 45 лет), «Лучшая волонтерская организация (объединение) 2020». До 30 декабря 2020 года каждый желающий сможет принять участие в конкурсе. Подать заявки могут физические лица, также волонтерские объединения и добровольческие организации без образования юридического лица, принимающие активное участие в добровольческих мероприятиях на безвозмездной основе. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами 17 января 2021 года на: Церемонии «Волонтер года-2020».

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с условиями положения, подать заявку с 10 декабря по 30 декабря 2020 года. По вопросам участия в конкурсе, подготовке и оформлению заявочной документации обращаться по адресу: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, 17, каб. 35.; по телефону: 8 (83536) 2- 99-56.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса «Волонтер года-2020»

Источник: gshum.cap.ru.