 В Чувашии появился новый цех по розливу козьего молока

17 декабря новую линию по переработке молока запустили в СПССК «Деревенский дворик». В запуске цеха принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

На открытие новой линии был выделен грант из республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта составила 78 млн рублей, при этом 60% расходов покрыли за счет государственной поддержки.

Как рассказал представитель СПССК «Деревенский дворик» Анатолий Константинов, в цеху планируют приоритетно перерабатывать козье молоко. Но линия является универсальной, и на ней возможна также переработка коровьего молока.

Цельное козье молоко будут разливать в стеклянные бутылки по 250 и 750 мл, коровье — в 750 мл.

Стеклотара в качестве упаковки выбрана не случайно, хотя в основном в республике молоко разливают в пластиковые бутылки и тетрапаки. По мнению производителей, использование стекла после стерилизации и ультрапастеризации молока позволит дольше сохранить продукт свежим.

«На сегодняшний день образцы продукции были отправлены в Москву, в соседние регионы. Видим живой большой интерес. Мы уверены, что продукция, выпущенная нашим кооперативом, будет пользоваться большим спросом», — сказал Анатолий Константинов.

Ранее мы сообщали, что во время этого же рабочего визита в Чебоксарский район Глава Чувашии Олег Николаев поставил задачу создать аналогичные перерабатывающие сельхозкооперативы во всех районах республики.

Источник: чувашинформ.рф