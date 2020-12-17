В Чувашии более 8,8 тысяч медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили стимулирующие выплаты

С марта этого года в 40 медицинских организациях социальные выплаты получили более 8,8 тыс. сотрудников. Об этом 16 декабря сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов на брифинге для республиканских СМИ.

За счет средств федерального бюджета выплаты получают врачи, средний и младший медперсонал, которые работают как в стационаре, так и в поликлинике, сотрудники службы скорой медицинской помощи, в том числе врачи, фельдшера и водители, медицинские работники паталогоанатомической службы и медработники службы по приему вызовов скорой.

«Сотрудники, которые работают в медорганизациях, но не являются медицинскими работниками, получают выплаты за счет средств республиканского бюджета. Таким образом все специалисты, вовлеченные в процесс оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, получают дополнительные выплаты из федерального и республиканского бюджета», — сказал Владимир Степанов.

С ноября выплаты также будут получать студенты медицинских вузов и колледжей, проходящие практику в больницах в период пандемии. Это касается учащихся как федеральных, так и региональных организаций медицинского образования. Сегодня врачам республиканских больниц помогают около 700 студентов.

Ранее мы сообщали, что более 2 млрд рублей выделили в Чувашии на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам.

Источник: чувашинформ.рф.