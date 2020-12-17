В. Путин: «На поступившие вопросы так или иначе поступает реакция»

17 декабря Президент России провел большую пресс-конференцию. Она стала 16-ой для Владимира Путина. В этом году традиционное ежегодное мероприятие в связи с пандемией прошло в необычном формате. Раньше пресс-конференция главы государства проводилась в студии, оборудованной в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, и принять в ней участие могли только журналисты. На этот раз Президент находился в своей резиденции в Ново-Огарево и с участниками пресс-конференции общался по видеосвязи. Часть журналистов работала в уже привычном для них Центре международной торговли, часть — на специальных площадках в регионах. Задать вопрос Владимиру Путину могли и граждане: с 6 декабря можно было присылать свои обращения, в том числе и видео, через приложение «Москва-Путину», или через колл-цент

Обычно и «прямая линия», и пресс-конференция продолжались несколько часов. Самой долгой была пресс-конференция 2008 года — она длилась 4 часа 40 минут. Вчера общение Президента с журналистами началось ровно в полдень и завершилось в полпятого вечера. За это время Владимиру Путину было задано достаточно много вопросов и о международной политической обстановке, и о современных военных конфликтах, в которых примиряющей стороной выступает Россия, о нововведениях в Конституцию и, конечно же, о непростой ситуации, связанной с коронавирусом, в самой стране. По некоторым обращениям последуют проверки.

Полную стенограмму пресс-конференции можно прочитать на официальном сайте Кремля, а на страницах нашей газеты предлагаем читателям ознакомиться с наиболее жизненными для большинства темами.

Про индексацию пенсий работающим пенсионерам

Путин: Это условие простое — бюджетная обеспеченность. В СССР работающим пенсионерам пенсию не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с падением доходов, индексация крайне важна. Я бы подумал и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Люди работают на такой работе, на которую другие не очень и стремятся. На следующий год предусмотрена индексация в 6,3 процента.

Про поддержку семей с детьми

Путин: Здесь у нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми: от нуля до полутора лет, от полутора лет до трёх лет и от трёх до семи. От нуля до полутора лет мы ввели пособие, и правила там такие: если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов (сначала было полтора, потом мы расширили программу, и большее количество людей попало в эту программу), если меньше двух прожиточных минимумов на человека, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума ребёнка на каждого ребёнка. От полутора лет до трёх лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала: мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. И наконец, для детей от трёх до семи лет мы ввели следующее правило: если в семье не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то начали платить 0,5 ПМ на каждого ребёнка. Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка.

По поводу новых выплат. Мы постоянно анализируем ситуацию, думаем о возможности новых выплат.

Про качество связи и доступа в интернет

Путин: До конца 2021 года должна быть обеспечена система связи в населённых пунктах, где её нет. Выделены средства. Я надеюсь, они будут осваиваться таким образом, что люди это почувствуют.

Про достижение национальных целей

Путин: У нас стратегические цели никуда не исчезли. Конечно, коронавирус вносит свои поправки. Развитие первичного звена здравоохранения, например, мы были вынуждены сдвинуть вправо, чтобы отреагировать на возникшие первоочередные задачи. 838 млрд рублей на поддержку граждан — огромные деньги — мы вынуждены были направить.

Правительство работает эффективно. В целом в условиях борьбы с пандемией работа велась очень напряженная. За это их нужно и можно поблагодарить. Да, правительство формировалось под стратегические цели. И я полагаю, что оно этим задачам отвечает. Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, но мы в целом все отработали и будем развиваться. Все будет по плану.

Про образование в результате перехода на онлайн-формат

Путин: Онлайн-образование надо разделить на образование в школах и вузах. У нас в стране 39,9 тысячи школ. Только два процента работают онлайн. Часть на смешанной системе, большая часть — в обычном режиме. В высшей школе рекомендовано всем перейти на дистанционное образование. Проблемы есть. Это касается «железа», есть сложности с подключением к интернету. В 2021 году все школы в РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Это первое. По высшей школе. Дважды мы поддерживали вузы, выдавали им финансовые ресурсы для поддержания работы в онлайн. Расширять свои возможности они должны сами — как хозяйствующие субъекты.

Прямого общения онлайн не заменит. Лучше всего смешанная система. Есть и еще один чувствительный аспект. Студенты жалуются, что платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн его качество падает. В известной степени разделяю их мнение. Нельзя забегать вперед, но если есть возможность как-то поиграть финансами, можно и пойти на определенное снижение оплаты.

Про оплату труда педагогов

Путин: Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше ПМ, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, и эту шкалу сдвинули. И получилось, что МРОТ не может быть меньше ПМ, его приподняли, и уборщица не может получать меньше, её зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнимать и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству надо будет сделать, придётся сделать всё равно. Поэтому я хочу обратить внимание Правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной.

Про рост цены на продукты питания

Путин: Да, конечно, где-то цены растут объективно, это связано со стоимостью комплектующих и курсовой разницей. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать острой реакции. При том что у нас рекордный урожай, 131 млн тонн, хлеб растет в цене, макароны дорожают.

Мне когда-то говорили, надо поддержать своих производителей тростникового сахара. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Почему это происходит? На мировых рынках выросла цена. И начали подтаскивать цены на внутреннем рынке. С подсолнечным маслом то же самое. У нас был разговор с правительством. Эту ситуацию и раньше надо было исправлять. Вывозные таможенные пошлины надо было скорректировать. Надеюсь, это произойдет. Уже подписано соглашение между производителями и сетями по снижению цен на базовые продукты питания.

Про проблемы с получением медицинской помощи

Путин: Мы 10 млрд дали в регионы на оперативное реагирование на вопросы, связанные со средствами индивидуальной защиты, подготовкой заведений. И 5 млрд выделили на бесплатные лекарства людям, которые лечатся на дому. Некоторые губернаторы докладывают, что всё в порядке. Бывают единичные случаи, надеюсь, что так и есть. Но судя по количеству обращений, всё-таки не единичные. Будем обязательно разбираться.

Теперь про первичное звено здравоохранения. Мы немного сдвинули начало развития, но мы не забыли про первичное звено. Мы начнём мероприятия с 1 января вместо 1 июля. И задействуем все ресурсы, а это 500 млрд из федерального бюджета плюс 50 млрд из региональных бюджетов. Некоторые направления уже постепенно развиваются. Например, закупка автотранспорта. Это часть программы. Самое главное в развитии системы заключается в том, чтобы обеспечить доступность медицины для граждан.

Про уходящий год в целом

Путин: Да, год был сложным, но разве у нас не было сложностей в нашей новейшей истории? Как тяжело мы проходили 90-е, начало 2000-х. Каждый третий жил за чертой бедности. И посмотрите сегодня. Да, много проблем, люди тяжело живут. Но фундаментальные основы государственности и базовые основы экономики несопоставимы с тем, что было раньше. Это дает нам инструменты, которых раньше никогда не было.

Этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, — с пандемией коронавируса. Но это характерно для всего мира. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Это сокращение рабочих мест, перевозок. При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, мы встретили их достойно — отчасти лучше, чем в других странах мира.

Падение производства — 3,6 %. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах ЕС, в США. Промышленное производство подсело на 3 %. Главным образом из-за нефти. Но к ноябрю текущего года наблюдалась тенденция к росту промышленности, есть основания надеяться, что она продолжится.

Банковский сектор в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается в 1 трлн 300 млрд рублей. Реальная зарплата, прошу граждан не сердиться за то, что я скажу, надеюсь, подрастет на 1,5 процента при падении реальных располагаемых доходов населения. Падение реальных доходов будет около 3 процентов. Уровень безработицы подрос до 6,3 процента.

Госдолг у нас и так был минимальный. Теперь он снизился на 10 млрд. У нас вырос резервный фонд. Ещё один важный позитивный показатель – 70 % российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. То есть мы ещё не полностью, но постепенно слезаем с нефтяной иглы.

Про новогодний подарок

Путин: Сегодня несколько коллег спрашивали, планируем ли мы что-то, чтобы поддержать семьи с детьми. В этом году в силу ограничений отменены детские елки и т. д. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям