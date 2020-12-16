С начала года долги по зарплате в Чувашии уменьшились на 45%

Об этом со ссылкой на Чувашстат сообщил сегодня руководитель Гострудинспекции Чувашии Алексей Метёлкин на заседании Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы при Главе Чувашской Республики.

В денежном выражении сумма долгов по заработной плате снизилась на 16,2 млн рублей. На начало года она превышала 36 млн рублей.

Напомним, ситуация с задолженностью по зарплате в Чувашской Республике уже обсуждалась на еженедельном совещании в Доме Правительства в августе этого года.

Ранее мы сообщали, что Глава Чувашии Олег Николаев считает недопустимой задолженность по зарплате на государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

Источник: чувашинформ.рф.