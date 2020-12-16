Подарки с «Ёлки желаний» находят своих адресатов

Новогоднее желание семилетней Веры Николаевой из Чебоксар уже сбылось: она получила долгожданную музыкальную колонку, о которой написала на «Ёлку желаний».

Шарик с ее пожеланием о подарке на Новый Год достался Главному федеральному инспектору по Чувашской Республике Геннадию Федорову, который стал для девочки «Дедом Морозом».

Напомним, президентская акция «Ёлка желаний» стартовала 11 декабря. В рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей» воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья или попавшие в сложную жизненную ситуацию в канун Нового года могут получить подарки, о которых мечтают.

Источник: чувашинформ.рф.