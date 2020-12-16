Открываем для себя новые туристические маршруты в Чувашии

О том, что в Чувашии есть все условия для туризма (развитая речная инфраструктура, удобное расположение городов вдоль Волги, богатая этнографическая составляющая), власти Чувашии говорили давно. Но 2020 год заставил по-новому посмотреть на туристическую привлекательность республики и ускорил эти планы. Уже разработана пятилетняя стратегия по развитию местного туризма: привлечь в республику инвестиции, актуализировать маршруты, повысить привлекательность самих чувашских городов. Тем более, что каждый из них, как драгоценность в шкатулке: особенный, его хочется рассматривать.

В чувашских национальных костюмах преобладает сочетание белого и красного цветов.

Фото: Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Знакомиться с Чувашией советуем со столицы — города Чебоксары. С купеческой широтой отстроенный центр города, особняк купца Ефремова, Чебоксарский залив, аллея Любви и фрески Введенского собора, на которых выступает соль от бывшего здесь когда-то соляного склада. Музей космонавтики — чистый восторг для детей. Музей пива, который не оставит равнодушным никакого папу. Кстати, вы знаете, что в каждой чувашской семье есть фирменный рецепт пива, который передается по наследству? И каждый сорт невероятно вкусный. А какая здесь кухня! Чувашские вареники (хуран кукли) и восхитительная домашняя колбаса — тултармаш. Обязательно попробуйте местные пышки — кабартмы, а десерт из калины можно купить с собой в подарок.

Музейный комплекс Чапаева

Мемориальная стена с барельефами увековечила память о соратниках Чапаева.

Фото: commons.wikimedia.org

Герой Гражданской войны Василий Чапаев родился в деревне Будайке, которую с 40-х годов включили в состав Чебоксар. В память о великом земляке в городе открыли музей. В него входят сквер Чапаева, здание музея, памятник и дом Чапаевых, который возвел отец Василия. Музей знакомит с жизнью легендарного комдива: рассказывает о школьных годах, участии в войнах, боях против Колчака. Тут можно увидеть пулеметную тачанку, маузер, винтовки, пулемет системы «Максим». Здесь же представлены подлинные документы и награды Чапаева.

Интересный факт касается памятника комдиву. Сначала его сделали с ошибкой, надев на него два правых сапога.

Музей пива

В музее можно попробовать разные сорта деревенского пива.

Фото: pexels.com

В Чувашии собирают большие урожаи хмеля, поэтому где, как не тут, мог появиться музей пива? Здесь не только можно попробовать разные сорта уникального деревенского пива, которое варят в соседнем селе, но и узнать об истории пенного напитка с древнейших времен. Не думайте, что это будет стандартная музейная экскурсия. Вам покажут интересную коллекцию пивных этикеток разных времен и расскажут о чудачествах их коллекционеров, продемонстрируют пивные бутылки, кружки и бокалы 19-20 веков. Можно купить местное пиво с собой.

Арбат в Чебоксарах

Чебоксарский Арбат носит имя купца и мецената Прокофия Ефремова. Здесь располагается его особняк, который выделяется неповторимым стилем. А неподалеку можно посидеть на стуле Остапа Бендера и примерить шляпу Кисы Воробьянинова. По легенде, это к большим деньгам. Памятник великому комбинатору в столице Чувашии появился не случайно. В «12 стульях» есть эпизод, где главные герои подумывают осесть в Чебоксарах.

На главной прогулочной улице города есть и композиция из трех камней Южного Урала — символов счастья, солнца и любви. Прикосновение к ним обещает счастье в личной жизни.

Красная площадь и Мать-Покровительница

Монумент Матери-Покровительнице является символом Чувашии.

Фото: globallookpress.com

С Красной площади в Чебоксарах открывается вид на величественный монумент Матери-Покровительнице чувашского народа. Кажется, что Покровительница буквально зовет в объятия жителей, пытаясь укрыть их от бед. На постаменте на двух языках написано: «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви».

Чувашская Покровительница может потягаться со статуей Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Наш постамент — 46 метров, тогда как бразильский монумент — 38 метров.

Мариинский Посад

Здесь нужно гулять не спеша и любоваться видами на Волгу.

Фото: Олег ЕФРЕМОВ, commons.wikimedia.org

Его называют чудом Чувашии. Несмотря на все исторические катаклизмы, 400-летний городок смог сохранить все очарование размеренной уездной жизни. Здесь нужно гулять не спеша, разглядывая детали домов, пить кофе с ватрушками в местном кафе, любоваться открывающимися видами Волги с обзорной площадки.

А если хочется увидеть Чувашию с высоты птичьего полета, то отправляйтесь в деревню Новородионовку. Это родина места под названием «Птичий полет» — одна из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии, более 87 метров. Внизу расстилаются старое русло Волги и устье реки Аниш, заливные луга и Казанский затон.

Прямая речь

Олег НИКОЛАЕВ, глава Республики Чувашия:

Фото: Управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

— Мы вошли в туристическую программу «Чувашия — сердце Волги». Вы знаете, что столица нашей республики находится на берегу великой реки. У нас на Волге стоят два богатых историческими событиями города — Мариинский Посад и Козловка.

В рамках программы уже реализовано благоустройство набережной и реконструирован залив в центре Чебоксар, мы планируем открыть его на этой неделе.

Наш регион достаточно удобен с точки зрения географии и экологии, у нас много этнообъектов, которые будут интересны туристам. История пивоварения Чувашии и ряд других национальных особенностей могут привлечь многих.

Мы рассчитываем на то, что республика станет своего рода меккой и для медицинского туризма. У нас неплохие санатории, хорошая минеральная вода и грязи. Есть высокотехнологичные центры оказания медицинских услуг по ортопедии, микрохирургии глаза. Все это может позволить нам стать точкой притяжения для оказания высококлассных, доступных по цене медицинских услуг, дальнейшей реабилитации и лечения. Это локомотивы роста.

Мы ставим перед собой задачу развивать все составляющие туристической сферы, чтобы человек приехал к нам с какой-то целью, задержался и познакомился с богатством нашей земли.

Источник: kp.ru