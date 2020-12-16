Журналисты «Комсомолки» советуют знакомиться с Чувашией со столицы — города Чебоксары

Редакция газеты «Комсомольская правда» рассказала своим читателям о новых туристических маршрутах Чувашской Республики.

«О том, что в Чувашии есть все условия для туризма (развитая речная инфраструктура, удобное расположение городов вдоль Волги, богатая этнографическая составляющая), власти Чувашии говорили давно. Но 2020 год заставил по-новому посмотреть на туристическую привлекательность республики и ускорил эти планы. Уже разработана пятилетняя стратегия по развитию местного туризма: привлечь в республику инвестиции, актуализировать маршруты, повысить привлекательность самих чувашских городов. Тем более, что каждый из них, как драгоценность в шкатулке: особенный, его хочется рассматривать», — сказано в материале на сайте газеты.

Автор устроила виртуальную экскурсию по основным достопримечательностям столицы Чувашии и «заглянула» в Мариинский Посад.

«Мы вошли в туристическую программу «Чувашия — сердце Волги». Вы знаете, что столица нашей республики находится на берегу великой реки. У нас на Волге стоят два богатых историческими событиями города — Мариинский Посад и Козловка. Наш регион достаточно удобен с точки зрения географии и экологии, у нас много этнообъектов, которые будут интересны туристам», — прокомментировал туристический потенциал республики Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, что Чувашия также вошла в числе пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Регион уже начал совместную работу с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Источник: чувашинформ.рф.