До конца года все дома в Вурманкасах будут газифицированы

16 декабря в Приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике в режиме селекторной связи прошел прием граждан.

В ходе приема было рассмотрено обращение жителя Чебоксарского района, который сообщил о проблеме газификации жилых домов, расположенных в деревне Вурманкасы.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев пояснил, что соответствующие работы включены в перечень мероприятий по газификации, финансируемых за счет средств, полученных от применения спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа на 2021 год.

«На сегодняшний день заключен договор с подрядчиком ООО «ПромТехСтройСервис» на сумму 4 млн 900 тыс. рублей, в рамках исполнения которого подрядчик с 14 декабря приступил к выполнению строительно-монтажных работ. Прокладка новой ветки и установка газорегуляторных пунктов ГРПШ позволят стабилизировать давление в пиковой нагрузке уже подключенных потребителей и подключить новых», – сообщил министр. Работы на объекте, по его словам, планируется завершить до конца этого года.

Начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин дал поручение до 1 февраля 2021 года отчитаться о решении этого вопроса.

Отметим, что д. Вурманкасы Чебоксарского района газифицирована. Пока не подключены к газовым сетям 54 вновь построенных частных жилых дома из-за низкого давления в трубах ввиду их малого диаметра.

Поэтому осуществляется прокладка отдельной ветки.

Источник: чувашинформ.рф.