В Санкт-Петербурге может появиться улица зодчего Петра Егорова

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал инициативу Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» имени зодчего П.Е. Егорова и направил обращение губернатору Северной столицы.

16 декабря на рабочей встрече в Доме Правительства директор Фонда Евгений Дмитриев рассказал, что обращение взято в работу. Сейчас оно находится на рассмотрении бюро Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Ожидается, что окончательное решение по вопросу присвоения одной из улиц города имени известного архитектора, уроженца чувашской земли будет вынесено во втором квартале следующего года.

«Очевидно, что здесь спешки быть не может, поскольку вопрос серьезно увязан с градостроительной политикой. Давайте будем благодарны коллегам за то, что они взяли обращение в работу. Будем всяческим образом взаимодействовать с ними, чтобы наша инициатива получила одобрение», – заметил Глава Чувашии.

В 2021 году в республике пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 290-летию со дня рождения Петра Егорова. Их подготовку и проведение Олег Николаев также обсудил с Евгением Дмитриевым.

«Такие люди, как Петр Егоров, это несомненное богатство нашей республики. Поэтому очень важно, во-первых, помнить о таких людях, во-вторых, популяризировать, доводить информацию о них до современников, подрастающего поколения», – отметил руководитель региона.

Петр Егорович Егоров родился в 1731 году в Курмышском (Ядринском) уезде. Скончался в Петербурге в 1789 году. По национальности – чуваш. Известный российский архитектор, автор и строитель многих архитектурных сооружений мировой известности. Среди его работ – Церковь Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге (не сохранилась, в настоящее время воссоздается), Церковь Святой Екатерины в Пярну (Эстония). Вершиной творчества считается шедевр мировой культуры – ограда Летнего сада, который по праву относят к одним из лучших образцов художественной обработки металла.

Источник: чувашинформ.рф.