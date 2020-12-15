Чувашия получила льготный кредит из федерального бюджета

В рамках исполнения поручения Президента страны Владимира Путина и на основании Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 423-ФЗ, субъектам Российской Федерации оказывается дополнительная финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета, в том числе в виде бюджетных кредитов.

Сегодня, 15 декабря, такой кредит в объеме около 1 миллиарда 400 миллионов рублей под 0,1% годовых получила Чувашская Республика. Погасить его регион должен до 1 июля 2021 года Об этом сообщили в Минфине Чувашии.

Предоставленный бюджетный кредит позволит республике снизить долю более дорогих коммерческих займов и сэкономить на обслуживании государственного долга. Кроме того, он даст возможность выполнить все социальные обязательства перед населением, обеспечить функционирование системы здравоохранения и иных важнейших сфер экономики.

Источник: чувашинформ.рф