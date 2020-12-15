Центр управления регионом в Чувашии обработал уже около 900 обращений

Сообщения жителей поступают в ЦУР через платформу обратной связи и другие инструменты, в том числе систему «Инцидент менеджмент». Все поступившие обращения оперативно распределяются по исполнителям – министерствам, администрациям городов и районов.

Сейчас в Чувашии активно внедряется платформа обратной связи. Благодаря системе жители самостоятельно могут направить сообщение в адрес нужного ведомства, используя виджеты на официальных порталах государственных органов, а также мобильное приложение «Госуслуги. ПОС». В кратчайшие сроки на каждый запрос даётся ответ.

С момента открытия ЦУРа в Чувашии было обработано около девятисот обращений. Часть этих вопросов находится еще в работе, некоторые уже решены. В топе-3 оказались темы, связанные с работой общественного транспорта, ЖКХ, сферы здравоохранения.

Болевые точки региона в режиме реального времени высвечиваются на «тепловой» карте.

Ранее мы уже сообщали, что в ноябре в Чувашии заработал ЦУР. Новая структура, которая создана по поручению Президента России Владимира Путина, будет обеспечивать прямой диалог с жителями и повысит качество работы органов власти.

Источник: чувашинформ.рф.