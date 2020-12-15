Младенческая смертность в Чувашии снизилась на 40%

Об этом 15 декабря сообщил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов на заседании Совета при Главе Чувашии по осуществлению мероприятий в рамках Десятилетия детства.

«За январь—октябрь 2020 года младенческая смертность уменьшилась на 40,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 2,1 на 1000 детей, родившихся живыми, – уточнил Владимир Степанов. – Проводимые мероприятия по охране здоровья несовершеннолетних в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике позволили на протяжении последних лет сохранить лидирующие позиции по показателю снижения младенческой и детской смертности среди субъектов Российской Федерации, и ее уровень сравним с показателями развитых европейских стран».

Также министр здравоохранения сообщил, что в 2020 году более половины посещений в медорганизации дети совершили с профилактической целью, а не с заболеванием.

Источник: чувашинформ.рф