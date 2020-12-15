Минтранс и Минстрой Чувашии спроектируют дорогу к школе в д. Кашмаши

Отсутствие качественных подъездных путей к строящейся школе в д. Кашмаши в Моргаушском районе обсудили 15 декабря на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Отметим, что вопрос строительства дороги к новой школе уже поднимался, ситуация тянется с прошлого года.

Сейчас подъездная дорога грунтовая, а нужна автодорога с асфальтобетонным покрытием. По предварительным подсчетам ее протяженность составит 350 м. Строительство предполагается по земельным участкам, относящимся к категории земель населенных пунктов.

Кроме того, планируется оборудовать 8 стояночных мест за территорией школы для автомобилей сотрудников и родителей обучающихся.

«Вопрос строительства дороги на контроле. На данный момент проекты планировки и межевания утверждены. Сейчас необходима разработка проектно-сметной документации», — добавил руководитель Минстроя Чувашии Александр Героев.

Минтранс Чувашии поручил КУ «Чувашупрдор» в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу. Новую дорогу местные жители должны увидеть до 1 сентября 2021 года.

Источник: чувашинформ.рф.