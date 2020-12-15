Здравоохранение Чувашии ждет цифровая трансформация

Информатизация системы здравоохранения позволит более оперативно реагировать на возникающие потребности и проблемы. Об этом говорили 14 декабря на заседании коллегии Минздрава России, к которой в режиме видеоконференции присоединился Минздрав Чувашии.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что возросшая нагрузка на отрасль в условиях пандемии коронавируса требует новых подходов к анализу процессов оказания медицинской помощи. Так, в регионах планируется запуск ситуационных центров и внедрение аналитических систем поддержки оперативной деятельности.

Кроме того, специалисты работают над системой «Электронный рецепт» и использованием телемедицинских технологий по модели «врач-пациент».

Как рассказали в республиканском Минздраве, в Чувашии активно развивают информационно-коммуникационную инфраструктуру медорганизаций: автоматизируют рабочие места врачей, открывают пункты для телемедицинских консультаций с федеральными медучреждениями, а также проводят высокоскоростной интернет в фельдшерско-акушерские пункты. В этом году 17 ФАПов подключены к единой медицинской информационной системе.

«К концу 2021 года высокоскоростным интернетом будут охвачены все 100% ФАПов республики», — добавили в ведомстве.

Напомним, недавно также запущена система оперативного информирования о результатах теста на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что программисты из Чувашии разработали мобильное приложение для волонтеров, которые доставляют лекарства пациентам, получающим лечение от COVID-19 на дому.

Источник: чувашинформ.рф.