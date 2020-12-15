До конца года в республике планируют вести в эксплуатацию 29 объектов по нацпроектам

Об этом сегодня на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности рассказал вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Он рассказал, что в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и национальных проектов в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 29 объектов капитального строительства. В их числе: четыре детских сада, две школы, три сельских дома культуры, восемь ФАПов, здание оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» и другие социально-значимые объекты. Многие из них уже сданы в эксплуатацию и начали работать.

«Рассчитываем, что до конца 2020 года будут сданы все объекты», — подчеркнул министр.

Ранее мы сообщали, что в этом году не успеют достроить только 7 инфраструктурных объектов.

Напомним, что по поручению Олега Николаева в Чувашии был создан банк данных об объектах, которые планируются к строительству в ближайшие пять лет в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.

Источник: чувашинформ.рф