В 2020 году в Чувашии не успеют достроить 7 инфраструктурных объектов

«По семи объектам капитального строительства в рамках национальных проектов есть риски не освоения выделенных бюджетных средств и своевременного ввода их в эксплуатацию», — сообщил на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности вице-премьер республиканского правительства – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Среди объектов «под вопросом»: два детских сада, здание Чувашской государственной филармонии, II этап строительства водопровода в с. Порецкое, сооружение очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары, водопровод от Северо-Западного района Чебоксар до д. Чандрово, а также общеобразовательная школа в д. Кашмаши Моргаушского района, строительство дороги к которой также обсудили сегодня в правительстве региона.

Причиной возникших проблем в ходе строительства объектов названа некачественная проектно-сметная документация.

«Возникают вопросы и к ряду подрядных организаций, которые работают на этих объектах, — заявил Дмитрий Краснов. — Для решения выявленных проблем по ряду объектов требуется предусмотреть дополнительное финансирование, провести претензионные работы вплоть до судебных разбирательств».

Глава республики Олег Николаев призвал сделать выводы и подготовить детальные планы работы на следующий год: «на чем должны акцентироваться, где усиливаться, где оптимизировать ресурсы и подходы к реализации».

Напомним, ранее Глава Чувашии призвал выработать единый подход к строительству типовых объектов. По его инициативе процессы проектирования, сопровождения и организации строительного процесса, а также ввод объектов в эксплуатацию с 2021 года сконцентрируются в рамках Республиканской службы единого заказчика.

Источник: чувашинформ.рф.