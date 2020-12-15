В Чувашии создается База компетенций промышленных предприятий

Появится она на портале «Центр субконтрактации» сайта Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики. Сейчас работают над ее наполнением и оформлением.

«Использование портала Центра субконцентрации позволит малым и средним предприятиям региона более активно использовать закупочные процедуры крупных промышленных предприятий, наращивать объемы производства и повышать заработную плату своему персоналу», – рассказал журналистам министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов добавил.

Идея создания Базы компетенций промышленных предприятий принадлежит Главе республики Олегу Николаеву. Руководитель региона намерен выстроить в республике эффективную модель промышленного производства с опорой на взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса.

Систематизация компетенций позволит создать в дальнейшем производственные цепочки, которые помогут предприятиям Чувашии в реализации новых перспективных производственных проектов.

Как отметил Олег Николаев, главная цель этой работы наладить непрерывный процесс разработки, освоения и промышленного производства новых востребованных видов продукции предприятиями региона с высокой степенью локализации.

Источник: чувашинформ.рф.