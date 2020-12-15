В Чувашии на сэкономленные деньги построят три новых ФАПа

Изначально в республике в 2020 году планировалось построить 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Но в итоге уже сейчас работают 8 новых ФАПов, а в 2021 году к ним добавится еще 9-ый пункт. На его строительство объявлен аукцион.

«Благодаря экономии средств от проведенных торгов стало возможным строительство трех дополнительных фельдшерско-акушерских пунктов», — сообщил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов 15 декабря на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Кроме того, на сэкономленные средства закуплено 46 единиц медицинского оборудования, в том числе функциональные кровати для пациентов с сердечно-сосудистой патологией, УЗИ аппараты и электрохирургическое оборудование.

Отметим, что на региональные проекты в 2020 году направлено более 17 млрд рублей, из которых 2020 году 3,67 млрд рублей – на реализацию национального проекта «Здравоохранение».

Источник: чувашинформ.рф.