В правительстве Чувашии обсудили темпы строительства новых детских садов и школ

Cтроительство новых образовательных учреждений в Чувашии обсудили 15 декабря на совместном заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

В ближайшие годы в республике появится 9 детских садов. На сегодня утверждена проектно-сметная документация на все запланированные дошкольные учреждения, объявлены конкурсы.

В 2020 году на эти цели из федерального бюджета направлено 530 млн рублей. При этом объем неосвоенных средств составит почти 90 млн рублей. Не успеют закончить работы в Аликовском и Цивильском районах, а также в 14-м микрорайоне Чебоксар.

Наиболее проблемным объектом на сегодня является школа в деревне Кашмаши Моргаушского районе. Согласно прогнозам объем неосвоенных средств составит 38 млн рублей.

«Существует две причины сложившейся ситуации. Во-первых, проблемы в коммуникации с подрядчиком со стороны муниципалитета. Во-вторых, дополнительная проектировка дороги и инфраструктуры к образовательному учреждению», — отметила вице-премьер республиканского правительства – министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева.

«Проделана большая работа, рисков было гораздо больше. Но в Кашмашах складывается тревожная ситуация. Необходимо взять объект под контроль», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, осенью капремонт Вурнарской средней общеобразовательной школы № 1 им. И.Н. Никифорова запускали буквально в «ручном» режиме после личного вмешательства Главы Чувашии.

Источник:чувашинформ.рф.