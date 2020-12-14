Программисты из Чувашии разработали мобильное приложение для волонтеров, доставляющих лекарства на дом

Приложение «Мобильный волонтер» показывает в режиме реального времени перечень заявок и отображает факт доставки лекарства пациентам, получающим амбулаторное лечение от COVID-19.

Работа сервиса основана на сканировании волонтером QR-кода, которым маркируется каждый препарат при выписке. Он содержит адрес доставки и телефон пациента. Так в мобильном телефоне волонтера появляется задание.

«При доставке волонтер делает фото пакета с лекарствами и вместе с геометкой и уведомлением о доставке эти данные в автоматическом режиме передаются на сервер. Все распределители лекарств в режиме реального времени видят на карте, где находится волонтер, а также отчет об исполнении каждого задания. Это позволяет полностью контролировать работу волонтеров», — рассказал гендиректор компании-разработчика Владимир Лидерман.

Напомним, 18 ноября на форуме республиканских волонтеров «Доброфорум» Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что сейчас регион нуждается в помощи добровольцев для доставки бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с коронавирусом.

«Количество заболевающих пока изо дня в день достаточно большое. При этом достаточно большое количество людей по медицинским показаниям могут на сегодняшний день лечиться на дому. Для этого мы их бесплатно обеспечиваем лекарственными препаратами, которые будут доставляться к ним домой. Здесь могут быть вовлечены все желающие, в том числе волонтеры», – сказал тогда руководитель региона.

Источник: чувашинформ.рф