Медицинские лаборатории Чувашии подключаются к сервису уведомления граждан о результатах ПЦР

Сервис электронного уведомления граждан о результатах анализов на коронавирус создан на базе Республиканской медицинской информационной системы.

«Сегодня прошло тестирование сервиса в лаборатории Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования», – рассказала 14 декабря журналистам заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко.

По заверениям министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, в ближайшее время к сервису планируется подключить почти все лаборатории нашей республики.

«На данном этапе работы по информированию граждан о результатах анализов на исследование на новую коронавирусную инфекцию в 48 часов мы укладываемся», — подчеркнул он.

Результаты тестов на COVID-19 теперь можно получить несколькими способами: отсканировать QR код и в системе посмотреть свой результат, на электронную почту и в личном кабинете Госуслуг. Также можно зайти на сайт covid.cap.ru, ввести свои данные и получить результат анализа.

Напомним, впервые о сервисе оперативного информирования граждан о результатах тестов на ковид стало известно во время рабочего визита Главы Чувашии Олега Николаева в лабораторию Республиканского кожно-венерологического диспансера.

Источник: чувашинформ.рф