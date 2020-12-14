Валерий Шигашев поручил провести дополнительные работы по улучшению теплоснабжения в образовательных организациях

В ходе состоявшегося сегодня под руководством главы администрации Валерия Шигашева еженедельного планерного совещания, участие в котором принял глава города Сергей Яргунин, был поднят вопрос о замечаниях по теплоснабжению ряда образовательных учреждений. Нарушение теплового режима зафиксировано в школе №2 и гимназии №8, детских садах №19 «Родничок» и №15 «Сказка».

Ресурсоснабжающие организации поясняют, что с их стороны, т.е. до границы эксплуатационной ответственности, соблюдаются все нормы и температурный режим. Руководители образовательных учреждений, со своей стороны, считают, что показатели на подаче занижены.

Глава администрации со специалистами побывал в данных учреждениях, где были проведены рабочие совещания.

Выяснилось, что основная причина сложившейся ситуации — во внутренних инженерных сетях, нахождении батарей отопления «в стенах», как в детских садах, или, как в школе №2, технологических особенностях системы теплоснабжения, а также некачественная регулировка запорной арматуры или ее отсутствие, что было замечено в гимназии №8.

Как отметил Валерий Шигашев, проблема по большей части в организационных моментах – необходимо своевременно проводить ревизию системы отопления внутри зданий, контролировать и в ручном режиме регулировать подачу тепла.

Очевидно, что детским садам необходим капитальный ремонт, которые планируются здесь в 2021 – 2022 годах, гимназии – замена инженерных систем и монтаж индивидуальной котельной (что также в планах ближайших двух лет)… А пока даны поручения провести надлежащие работы силами техперсонала учреждений в сотрудничестве со специалистами ресурсоснабжающих предприятий.

Источник: gshum.cap.ru.