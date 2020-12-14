В Чувашии в 2020 году появилось 6 новых мер поддержки семей с детьми

Количество мер поддержки материнства и многодетности по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6 новых направлений, а их финансирование выросло в 1,7 раза. Об этом 14 декабря на еженедельном совещании правительства региона сообщила министр труда Чувашии Алена Елизарова.

В основном новые меры государственной поддержки семей с детьми связаны с непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева впервые за последние годы произведена индексация социальных выплат. Рост составил в среднем на 9 процентов.

Алена Елизарова также предложила упростить получение пособия на ребенка, ежемесячной выплаты на третьего ребенка, а также выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств республиканского материнского капитала.

«В настоящее время нами выработаны предложения по совершенствованию нормативных актов таким образом, чтобы упростить семьям с детьми получение мер поддержки, сократить количество представляемых документов и частоту обращений в отделы социальной защиты населения», — сказала она.

Олег Николаев поблагодарил республиканский Минтруд за проделанную работу и поручил разработать цифровую карту доступности социальных мер поддержки: «…Чтобы каждый человек мог дистанционно, исходя из критериев своего положения, выяснить какая мера поддержки ему положена, что надо сделать для ее получения и после клика на ту или иную кнопку у него сформируется необходимый перечень документов после заполнения данных о себе в цифровой системе».

Источник: чувашинформ.рф.