В Чувашии в рамках нацпроекта БКАД отремонтировано более 83 км дорог

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены на всех 54 объектах, запланированных к сдаче в этом году. Общая протяженность отремонтированных дорог в республике составила более 83 км.

В рамках проекта в нормативное состояние приводятся тротуары, идет благоустройство придорожной территории, строители делают все, чтобы дороги стали безопаснее.

«В этом году благодаря участию республики в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сдали в эксплуатацию такие крупные и значимые объекты как реконструкция автодороги по проспекту И.Яковлева г. Чебоксары, ремонт проспекта Тракторостроителей и Эгерского бульвара. Из объектов на региональных дорогах таким примером может являться ремонт автодороги Чебоксары – Сурское, ремонт мостового перехода через р. Сура в Порецком районе; капитальный ремонт автодороги «Аниш» и «Шемурша – Сойгино – Алтышево — Аниш»», – расказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин.

В ведомстве добавили, что отремонтировано 3 мостовых сооружения. Также построено 29 км наружного освещения на региональной сети в пределах населенных пунктов, что позволило улучшить безопасность на дорогах в 23 населенных пунктах, в которых проживает более 29 тыс. человек.

Кроме этого, в рамках проекта в этом же году начаты работы на 11 переходящих объектах. В их числе: капитальный ремонт автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов в Алатырском районе, капитальный ремонт автомобильной дороги «Волга» — Маропосад – Октябрьское-Козловка в Мариинско-Посадском районе и капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск» – Яманчурино в Яльчикском районе.

Источник: чувашинформ.рф