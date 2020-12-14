ВОЗ назвала вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19

Вакцина сама по себе не положит конец пандемии, заявил глава ВОЗ. Для борьбы с COVID-19 нужно продолжать принимать и другие меры, в том числе тестировать население и изолировать тех, кто контактировал с заболевшими.

Одной вакцинации недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима для того, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина дополнит другие инструменты, которые у нас есть, а не заменит их», — отметил он.

«Сама по себе вакцина не положит конец пандемии», — продолжил гендиректор ВОЗ. Для борьбы с распространением коронавируса нужно продолжать принимать и другие меры. Среди них — тестирование, изоляция тех, кто контактировал с заразившимися, а также информирование населения об опасности COVID-19.

Гебрейесус напомнил, что первые партии вакцин от коронавируса будут небольшими. Первыми эти препараты получат медики, пожилые и люди из других групп риска.

Источник: www.rbc.ru.