Больницы Чувашии получили новые санитарные автомобили

Церемония передачи новых медицинских автомобилей прошла 14 декабря в Чебоксарах на площадке перед Центральной городской больницей.

Для нужд медицинских организаций из средств республиканского бюджета были закуплены Лады-Ларгусы и Нивы. В общей сложности – 53 автомобиля. В районные больницы направят 36 единиц автотранспорта, 17 машин будут работать в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш. Общая стоимость закупки составила 39,8 млн рублей.

Новый санитарный транспорт будет доставлять пожилых пациентов на диспансеризацию и другие обследования, возить мобильные бригады медиков, в том числе к «ковидным» пациентам.

Закупленные автомобили оснащены санитарными носилками для перевозки лежачих больных.

Автомобили также будут использовать для доставки лекарственных препаратов и перевозки биоматериала для ПЦР-исследований.

«На сегодняшний день 30 Центров амбулаторного лечения используют коммерческий, частный, корпоративный автотранспорт. Они активно ведут работу и снижают нагрузку со службы скорой медицинской помощи, со стационарного звена отрасли здравоохранения. Теперь они смогут заменить эти автомобили на специализированный транспорт. Важно, что специализированный транспорт получают и сельские учреждения здравоохранения. Это позволит и в труднодоступных условиях дойти до каждого пациента, чтобы оказать ему медицинскую помощь», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Отметим, что в этом году значительное подкрепление получил автопарк скорой медицинской помощи. За счет федерального бюджета в Чувашию поступило 30 новых карет скорой помощи, в том числе десять реанимобилей.

До конца года в республику должны поступить еще 27 автомобилей скорой помощи. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: чувашинформ.рф