Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с важнейшим государственным праздником — Днем Конституции Российской Федерации!

Основной правовой документ страны является главным гарантом прав и свобод каждого гражданина нашей страны. Он утверждает принципы государственного устройства, защищает важнейшие ценности общества, определяет взаимоотношения во многих сферах жизни.

Вместе с тем этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны.

Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать все для ее процветания.

С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев