17 гектаров мечты

В Шумерле состоялся проектный семинар по благоустройству общественной территории.

5 декабря Центр детского творчества вместил более сотни горожан, пожелавших принять участие в семинаре по благоустройству общественной территории. Почти три часа вниманием аудитории владел Этнер Егоров, руководитель Агентства территориального развития и Центра компетенций по развитию городской среды Чувашии. Именно он и его команда помогают городам республики участвовать в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В отличие от прошлых лет

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проводится с 2018 года, на что ежегодно из федерального бюджета выделялось 5 миллиардов рублей, распределявшихся среди 80 победителей. Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый (прошел в текущем году) и последующие конкурсы увеличен в 2 раза — до 10 миллиардов рублей. Одним из нововведений конкурса стало определение количества победителей в каждой категории пропорционально поданным заявкам.



На участие в IV Всероссийском конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями стали 160 проектов. Победившие проекты будут реализованы в 2021—2022 годах. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по категориям «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек» — 137 заявок пришлись на эти направления. Сегодня из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим.



От Чувашии на участие в четвертом конкурсе подавали заявки 5 населенных пунктов, в число победителей и получателей федеральной субсидии вошел Мариинский Посад.

Э. Егоров и Ф. Альштут. Момент дискуссии.

Представление о Шумерле и шумерлинцах

Участие во всероссийском конкурсе подразумевает проведение строго регламентированных процедур. Первым этапом стало анкетирование, которое было организовано на различных интернет-площадках во второй половине ноября. Заполнение анкеты, по признанию некоторых горожан, было делом достаточно затратным по времени: и пунктов много, и вопросов, требовавших не просто «галочки», а обоснования выбора либо идеи. В итоге организаторы обработали 224 заполненные анкеты, что позволило получить представление о Шумерле и шумерлинцах, что горожане видят в своем городе хорошего и плохого, что бы хотели благоустроить и создать.



Этнер Егоров ознакомил с итогами анкетирования. Основную часть респондентов составили: женщины (84 %), служащие (45,1 %), семейные с детьми (77,2 %), проживающие в многоквартирных домах (78 %) и работающие в городе (87,2 %). Опрос выявил и топ-5 проблем Шумерли – дороги, освещение, ЖКХ, медицина, зарплата. А касаемо непосредственно цели участия в конкурсе и за исключением вышеназванных, выявились 3 главные: благоустройство, отдых (досуг) и тротуары, а также 3 возможности по развитию города. И связаны они, по мнению респондентов, кроме создания рабочих мест и дорог, опять же с благоустройством.



Главным же претендентом на благоустройство, как показал анализ анкет, является парк культуры и отдыха. Именно его респонденты чаще других упоминали, отвечая на вопросы: каких объектов не хватает для отдыха жителей? какие объекты отдыха и культуры нравятся? как и где обычно проводите свободное время?

А. Киров (на переднем плане) и Э. Егоров.

Парк мечты

Вторым этапом процедур в рамках подготовки к участию в федеральном конкурсе как раз и стал проектный семинар в ЦДТ. Его цель была предельно проста – понять, чего же ждут шумерлинцы, каким видят свой парк?



Ответам на эти вопросы была посвящена групповая работа: все участники семинара были разделены на группы, рассажены за 12 столов и снабжены планом парка, листами ватмана, стикерами, ручками и маркерами. С помощью этих нехитрых приспособлений группы обозначали проблемы общественной территории, показывали возможности использования тех или иных зон. В общем, мечтали о таком месте, где бы сами и дети/внуки могли с комфортом и пользой проводить время.



Итогом этой работы стали 12 проектов, каждый из которых был презентован собравшимся. В большинстве своем в проектах осталось привычное горожанам зонирование парка и от пруда никто не отказался в своих мечтах. Вело- и беговые дорожки, хорошая проезжая часть и тротуары на улицах по периметру парка, новые ограждение и аттракционы, столы-беседки для тихого отдыха, прыгалки-лазилки для детей и подростков, мостик через пруд и, конечно, же восстановленная «Дружба». Информационные стенды и панно, «Река памяти» и мини-зоосад… Что только не представляли себе взрослые, превратившись на эти три часа в шумных мечтателей!



Но в каждом представленном проекте есть некая база, которую затем эксперты возьмут в работу для выработки единой концепции развития парка. Затем последует подготовка проектной документации, на что в местном бюджете заложены средства в размере 1 млн рублей, и защита проекта в Минстрое Чувашии. После этого о потребностях маленькой Шумерли узнают на федеральном уровне. Узнают и поддержат грантом, как Мариинский Посад. Этнер Егоров уверен в этом и своей уверенностью заразил всех, кто не пожалел субботнего дня и принял участие в семинаре.

Педагоги активно включились в обсуждение.

О парке будущего рассказывает Е. Трошина.

Проект презентует Л. Пронин.

Черёмуха вместо дуба?

Если надежды оправдаются, если Шумерля пройдет отбор и получит на парк федеральные деньги (размер субсидии может достигать 70 миллионов рублей), то их нужно будет не просто освоить и вновь «застыть» на десятки лет. Это своего рода инвестиции в дальнейшее развитие моногорода, а значит, нужно поработать над привлекательным для туристов «имиджем» города.



Этнер Егоров и его соратник дизайнер Алексей Киров поделились опытом создания туристического логотипа для Козловки и Мариинского Посада и предложили подобный для Шумерли. Изюминкой Шумерли они видят черёмуху. Изображение стилизованного цветка черёмухи на красном фоне участники семинара смогли оценить не только по слайду презентации, но и получив в подарок значок.



Напомним, что одна из версий – лирическая — происхождения названия нашего города (и одноименной деревни) гласит: произошло оно от чувашского слова «çĕмĕртлĕх», что в переводе означает местность, усеянную черемухой. И действительно, горожане старших поколений помнят, что в лесах, по берегам Суры ее было много. Росла черемуха и в городе, до массовой застройки территории многоэтажками. Сейчас же можно встретить лишь единичные деревья, оставшиеся с той поры, высаживать черемуху в парках и скверах стало немодно. А зря, считают эксперты Агентства территориального развития, ведь это пахучее, буйно цветущее дерево вполне можно «раскрутить» по аналогии с японской сакурой. Тем более видов и сортов черемухи сегодня – на любой вкус: с красными плодами, с более длинными или пушистыми соцветиями, розовая, махровая, позднецветущая…



Однако не всем участникам семинара идея с черёмухой пришлась по душе, ведь привычным для шумерлинцев является изображение дубового листа с желудями. Именно дуб способствовал развитию города и его промышленных предприятий. Золотой дубовый лист с двумя желудями в новом гербе Шумерли (внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 12643) напоминает о первых шумерлинских предприятиях химической и мебельной промышленности.

Наталья Владимирова.