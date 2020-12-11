Роспотребнадзор Чувашии рекомендовал не проводить новогодние корпоративы

Рекомендации продиктованы текущей эпидобстановкой с ковид в республике. Об этом 11 декабря на региональном оперштабе по коронавирусу сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская.

«Учитывая нестабильную эпидситуацию считаем все-таки необходимым усилить контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий и профилактических мер. В частности, не допускать проведения организованных массовых мероприятий, в том числе, корпоративных. На прошлой неделе мною это уже было сказано», — предложила Надежда Луговская и добавила о необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических мер на предприятиях региона.

Напомним, что Глава Чувашии Олег Николаев еще в ноябре рекомендовал не планировать проведения новогодних корпоративов в ресторанах и кафе.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор рассказал, как пройдут новогодние утренники в школах и детсадах Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.