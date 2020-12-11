Реабилитацию после COVID-19 в республике сейчас проходят 116 человек

Всего в Чувашии реабилитационные мероприятия после перенесенной новой коронавирусной инфекции прошли 820 человек. На данный момент приступили к реабилитации еще 116 человек, в листе ожидания находятся около 240 пациентов. Такие данные 11 декабря на заседании оперштаба по коронавирусу озвучил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

Медицинская реабилитация переболевших ковидом проводится в четырех учреждениях – Городской клинической больнице №1, Первой Чебоксарской городской больнице им. П.Н. Осипова, а также на базе двух санаториев – «Надежда» и «Чувашиякурорт».

Напомним, что по итогам октября—ноября санаторно-курортным организациям будут предоставлены субсидии на частичное возмещение расходов по проживанию и питанию при проведении реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, и лиц c хроническими заболеваниями. С такой инициативой ранее выступил Глава Чувашии Олег Николаев. В настоящее время в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 1,9 млн рублей.

Источник: чувашинформ.рф.