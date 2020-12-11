Открыта ледовая переправа через р. Сура

11 декабря открыли автомобильную ледовую переправу через р. Сура. Временная дорога связала д. Шумерлю Чувашской Республики с селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области. Официальное открытие переправы состоялось в связи с установлением морозной погоды и льда безопасной толщины.

Ездить по данной дороге можно круглосуточно, однако машина должна быть массой до трех тонн. Ограничение по скорости – 10 километров в час.

«Переправа оборудована необходимым аварийно-спасательным имуществом. На въездах установлены информационные щиты и дорожные знаки». Переправа не бесплатная.

Выезд на лед на авто разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах. Администрация Шумерлинского района напоминает, что, выезжая на лед на автомобиле в неположенном месте, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску и опасности!

Источник: shumer.cap.ru.