Медали посвящают родной деревне

8 декабря в Нижнекумашкинском сельском поселении состоялось вручение медалей «100-летие образования Чувашской автономной области». Как известно, эта медаль является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, в духовно-нравственное и патриотическое воспитание её населения и за иные заслуги перед республикой. В списке лиц, удостоенных этой общественной награды, опубликованном на официальном портале органов власти Чувашской Республики, более 800 фамилий, причем среди них есть не только жители Чувашии. Ведь, согласно Положению о памятной медали, ею могут быть награждены как граждане Российской Федерации, так и иностранцы, и лица без гражданства, получившие общественное признание за вышеназванные заслуги.

В числе тех, кто удостоился этой значимой награды, оказались и представители Нижнекумашкинского сельского поселения, внесшие большой вклад в развитие местной территории. Это предприниматель, председатель ТОС «Чистая улица» деревни Верхняя Кумашка Н.М. Адёр, водитель ООО «Адер» С.В. Никитин, ветеран труда, общественный эколог Ю.Е. Пудов, а также краевед и педагог с более чем 40-летним стажем Г.С. Васильева (Лосева). Вручая им медали (за исключением Г.С. Васильевой, которая не смогла присутствовать на награждении), глава Нижнекумашкинского сельского поселения В.В. Губанова поблагодарила их за труд во благо поселения и района в целом и пожелала дальнейших успехов. А сами награждаемые позже отметили: «Полученные медали мы посвящаем родной деревне. Насмотревшись на них, в будущем передадим их в музей — пусть наша деревня будет в медалях». Они также заметили, что объединение в территориальное общественное самоуправление позволило им воплотить в жизнь немало дел, и таковых ничуть не меньше впереди.

Достижений за плечами награжденных действительно немало, поэтому хочется остановиться на них подробней.



Николая Михайловича Адёра, наверняка, знают многие наши читатели. Это активный предприниматель, за плечами которого немало реальных дел по развитию республики, района и кумашкинской стороны в частности.



В 1999 году Н.М. Адёр организовал землячество уроженцев родной деревни Верхняя Кумашка и приступил к масштабным работам по ее возрождению. На его инвестиции и при его непосредственном участии проводились субботники по благоустройству населенного пункта, празднования Дней деревни. В числе его заслуг — водоснабжение ул. Заречной, благоустройство парка Победы в деревне, строительство домов для переселенцев, фермы, обустройство прудов и искусственного озера. По его проекту построена асфальтированная дорога. На средства его предприятия построен и социально-культурный центр «Сувар», под крышей которого разместились краеведческий музей, клубный зал и библиотека. Предусмотрены помещения для медпункта. Тут же оборудован пункт приема бытового вторсырья через отдельный вход. Последнее связано с тем, что в январе 2019 года было организовано ТОС «Чистая улица», и оно одним из первых в республике организовало раздельный сбор мусора и вторсырья. К сожалению, центр ныне не работает из-за финансовых трудностей по его содержанию. Экспонаты музея перевезены в Чебоксары в музей «Сделано в СССР», организованный Николаем Михайловичем. Он не теряет надежды на возрождение соцкультцентра с открытием здесь художественного музея.



Н.М. Адёр ведёт активную публицистическую работу. Им издано шесть книг, в том числе и двухтомное собрание архивных документов «Страницы истории Верхней Кумашки». Он является членом Союза писателей России, действительным членом Чувашской народной академии наук и искусств, лауреатом премии им И.Я. Яковлева. Награждён множеством наград, в числе которых Почётные грамоты Чувашской Республики, Госсовета республики. В 2005 году Н.М. Адёр избирался депутатом Собрания депутатов Шумерлинского района, в 2010 году — Нижнекумашкинского сельского поселения. Ему присвоено звание Почетного гражданина деревни Верхняя Кумашка.

Заслуженным авторитетом и уважением односельчан пользуется и другой житель этой деревни — Юрий Егорович Пудов.



В 1966 году, после окончания Нижнекумашкинской средней школы, он устроился на Чебоксарский завод тракторных запасных частей (Агрегатный завод) в сталелитейный цех формовщиком. С этим заводом связана большая часть его жизни: с 1967 по 1969 годы прослужив в воздушно-десантных войсках Белоруссии, он вернулся на родной завод и проработал в одном цехе 32 года до самого выхода на пенсию. За добросовестный труд Ю.Е. Пудов награжден многими грамотами, знаками «Победитель социалистического соревнования» в 1973 и 1975 годах, «Ударник 9-ой пятилетки» и «Молодой гвардеец пятилетки».



После выхода на пенсию Юрий Егорович вернулся в родную деревню и активно включился в общественную жизнь своей малой родины — организовал многочисленные субботники по благоустройству уличных дорог, прудов, по строительству водопровода и других сооружений. В 2005—2008 годах он, по выбору односельчан, являлся старостой деревни, а в 2010 году его выбрали председателем территориального общественного самоуправления.



«В родной деревне я проживаю с 1998 года. Свежий воздух, просторы — это именно то, что мне было необходимо после более чем 30-летней работы во вредном литейном цеху. На заводе я 17 лет проработал бригадиром. Наверное, за эти годы и накопил опыт работы с людьми. Ведь у всех людей разный характер, разное мировоззрение и настроение, поэтому при привлечении к общественным делам к каждому нужен особый подход», — поделился Почётный гражданин Верхней Кумашки. Кстати, такого звания удостоились в Верхней Кумашке шестеро граждан.



Несмотря на приличный возраст, Юрий Егорович и сегодня активно участвует в общественной жизни деревни. Он, как «скорая помощь», помогает многим сельчанам в устранении неожиданных поломок в хозяйстве. Благодаря его природной прилежности, система общественного водоснабжения улицы работает исправно. С началом перемен в обращении с твердыми коммунальными отходами у Юрия Егоровича появилась еще одна обязанность — заведующего пунктом приема вторсырья. Он активно пропагандирует раздельный сбор мусора, выступает ярым сторонником сохранения природной среды, защиты ее от загрязнений и эрозии почв.



Галину Сергеевну Васильеву (Лосеву), еще одну уроженку деревни Верхняя Кумашка, знают многие жители Шумерлинского района. И не только знают, но и очень уважают за ее труды в педагогике и в краеведении.



После окончания Чувашского государственного пединститута она работала в Нижнекумашкинской средней школе, затем была радиоорганизатором при Шумерлинской районной газете. Далее ее биография связана с Чебоксарами, где она работала учителем в школе-интернате для слабовидящих и слепых детей, а затем более десяти лет — внештатным сотрудником городского бюро экскурсий. За активную работу Г.С. Васильева награждена многочисленными грамотами, благодарностями Минпросвещения РСФСР, Президиума ЦП ВОС, Калининского роно, различными дипломами.

На свою малую родину она вернулась после выхода на пенсию, но даже на заслуженном отдыхе никогда не сидела без дела. Учила детей, собирала краеведческий материал, вела концерты и читала стихи, публиковала статьи в газетах. В 2000 году Г.С. Васильева выпустила книгу «Край ромашковый Кумашка», а затем книгу «Бойца к жизни вернула любовь», которая была по достоинству оценена на одном из всероссийских конкурсов.



С первых дней возращения в Шумерлинский район она начала движение по возрождению Верхней Кумашки, организовывала общественные дела, вселяла в односельчан уважение и любовь к малой родине, к своим предкам, составляла семейные родословные.



Г.С. Васильева является действительным членом Чувашской народной академии наук и искусств, и именно она первой удостоилась звания «Почетный гражданин деревни Верхняя Кумашка».

В числе награжденных медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» — и водитель ООО «Адер» Сергей Вениаминович Никитин, чей трудовой стаж на предприятии насчитывает 26 лет. К награждению медалью он был представлен чебоксарским предприятием, но его заслуги касаются и развития Нижнекумашкинского сельского поселения.



С.В. Никитин принимает активное участие в развитии Верхней Кумашки, где находится структурное подразделение предприятия. Будучи специалистом широкого профиля (крановщиком, трактористом, водителем категорий «В» и «Д»), он принимал непосредственное участие в строительстве социально-культурного центра «Сувар», уличных дорог, прудов, водопровода и других сооружений, в строительстве домов для переселенцев, в обработке заброшенных сельскохозяйственных земель.



Сергей Вениаминович является настоящим профессионалом своего дела, пользуется заслуженным уважением среди коллег, горожан и кумашкинцев. «Сергей Никитин — передовик и на предприятии, и в общественных делах деревни. Неделями жил в Верхней Кумашке, когда это было необходимо. Его здесь все знают, у него здесь много друзей. А предприятие построило ему в деревне жилой дом.

Несомненно, он достоин уважения и признания его заслуг, — говорит Н.М. Адёр. – Мы с участием активной части населения провели множество совместных дел, и дела не закончены. Впереди их еще больше! Выдвигая людей на награждение, члены ТОС учитывали не столько их участие в производственном процессе, сколько в общественной жизни деревни. Ведь пока люди стремятся развивать родное село и улучшать жизнь вокруг себя, будущее у деревни есть».

Татьяна Александрова.