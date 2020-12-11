В Чувашии студентов ССУЗов могут вернуть на очное обучение

В техникумах и колледжах региона наблюдается явное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 5 человек – 3х студентов и 2- преподавателей. Число контактных лиц не превышает 50 человек», — сообщил первый заместитель министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Алексей Лукшин в пятницу на региональном оперштабе по коронавирусу.

Изменения позволяют министерству образования и молодежной политики Чувашии рекомендовать средним специальным учебным заведениям вернуться к очному режиму обучения.

При этом студентам и педагогам необходимо будет соблюдать масочный режим. На этом настаивает Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Студенты высших учебных заведений республики пока продолжат обучение в дистанционном формате.

Ранее мы сообщали, что на двухнедельное дистанционное обучение с 24 ноября были переведены учащиеся 9-11 классов школ Чебоксар и Новочебоксарска, а также студенты вузов и ссузов. Тогда Глава республики Олег Николаев допустил, что это решение может быть скорректировано с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации.

Источник: чувашинформ.рф.