В Чувашии газифицировали две новые метановые автозаправки

На двух новых автомобильных метановых заправках в Чебоксарском и Козловском районах Чувашии газовики республики выполнили работы по технологическому присоединению газораспределительных сетей.

По словам генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, работы проведены в короткие сроки. Ввод газовых автозаправок в эксплуатацию запланирован до конца года, после завершения пуско-наладочных работ.

Напомним, первая новая газонаполнительная компрессорная станция находится на М7 в Козловском районе. Еще по одной – на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе и рядом с действующей заправкой на Вурнарском шоссе в Чебоксарах.

«Кроме этого, республика включена в перечень 23 субъектов Российской Федерации, которым в 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета на переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива», — добавил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Юрий Арлашкин.

Ранее мы сообщали, что три новые метановые автозаправки в Чувашии планируется открыть уже конца 2020 года.

Источник: чувашинформ.рф.