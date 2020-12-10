Проектные решения по строительству М-12 обсудят на общественных слушаниях

Их планируют провести уже во второй половине января, когда будут практически завершены проектно-изыскательские работы. Об этом в интервью ИА «Интерфакс» рассказал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Одна из первоочередных наших задач сейчас — обеспечить все проектные решения с учетом специфики региона и провести работу максимально качественно. Во второй половине января, когда в максимальной степени готовности будут проектно-изыскательские работы, мы планируем провести общественные слушания», – заявил он.

Кроме того, руководитель региона отметил, что считает важным привлечь к строительству трассы М-12 максимальное количество компаний республики.

Олег Николаев также рассказал о планах по строительству придорожной инфраструктуры и созданию так называемых хабов, которые могли бы обеспечить новые транспортные возможности, например, для сельскохозяйственной продукции.

Напомним, через территорию Чувашской Республики будет проходить 94 км трассы Москва-Казань. Высокоскоростной автодорогой М-12 будут охвачены шесть муниципальных районов. Ее строительство даст Чувашии 500 новых рабочих мест.

Источник: чувашинформ.рф