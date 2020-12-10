Олег Николаев рассказал, чему COVID-19 научил медиков Чувашии

Чувашская Республика за несколько месяцев значительно продвинулась в вопросах лечения новой коронавирусной инфекции. Отвечая на вопросы интервью информагентства «Интерфакс» Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, как система здравоохранения региона научилась контролировать ситуацию с распространением COVID-19.

В частности, в республике было развернуто 30 амбулаторных центров по оказанию медицинской помощи пациентам с ковид, получающим лечение на дому. Бесплатные лекарства им доставляют медики или волонтеры. Чтобы увеличить мобильность врачей все ковид-центры обеспечили дополнительным автотранспортом. Так, администрация Главы Чувашии выделила 10 машин. Всего в распоряжение врачей поступил 61 автомобиль из муниципальных администраций, республиканских министерств, а также предприятий.

Также на сегодня в Чувашии 724 человека уже прошли реабилитацию, еще 200 человек готовятся ее пройти.

«В августе было принято решение провести реабилитацию переболевших COVID-19 пациентов. Это позволяет минимизировать последствия, которые ранее приводили даже к летальному исходу», — отметил руководитель региона.

Кроме того, благодаря расширению возможности лабораторий, удалось увеличить количество выполняемых тестов более чем в 10 раз.

«Сейчас мы фактически можем жить в привычном режиме при условии соблюдения всех мер предосторожности», — заметил в интервью Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф