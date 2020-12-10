Обсуждена программа сохранения и развития чувашского языка

9 декабря Кабинетом Министров Чувашской Республики одобрен проект подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Поручение о разработке документа дано руководителем республики Олегом Николаевым в День чувашского языка.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия для сохранения, изучения и развития чувашского языка. На эти цели направят 28,3 млн рублей.

Помимо традиционных форм работы, таких как издание и распространение чувашскоязычных книг, предусматривается внедрение инновационных методов преподавания чувашского языка, развитие информационных ресурсов для его интеграции в сеть Интернет и многое другое.

По словам министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой, особое внимание будет уделяться вовлечению в изучение чувашского языка юного поколения, начиная с детского сада, в том числе и через мультипликацию.

Утвержден «Порядок формирования и ведения региональной информационной системы доступности дошкольного образования». Система функционирует с 2014 года. Она дает возможность родителям контролировать процесс предоставления места в детском саду. Документ упорядочит обеспечение доступа к ней и предоставление сведений из системы родителям (законным представителям) детей.

В ходе заседания утвержден республиканский краткосрочный план реализации в 2021–2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Документ предусматривает капитальный ремонт 613 многоквартирных домов.

Одобрено внесение изменений в Закон Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Средства республиканского материнского (семейного) капитала теперь можно будет направлять на улучшение жилищных условий через счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее строительство приобретаемого или строящегося жилого помещения.

Были рассмотрены и другие вопросы.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.