Итоги 2020: Олег Николаев связывает успехи года с активностью жителей Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев в Москве дал интервью информационному агентству «Интерфакс». Руководитель региона рассказал о приоритетах работы и путях достижения поставленных целей.

В беседе с журналистами Глава республики заметил, что Чувашия в ближайшие пять лет планирует сосредоточиться на комплексном развитии экономики: нарастить объемы экспорта сельхозпродукции и реализовать ряд крупных инвестпроектов. Вся эта работа отражена в Комплексной программе социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы, которая разрабатывалась совместно с жителями Чувашии.

Олег Николаев также ответил на вопросы о проектах, которые будут реализованы в республике с участием федерального центра, о решении проблемы с чистой питьевой водой, реконструкции пассажирского терминала аэропорта Чебоксар и о том, что делается для развития массового спорта в регионе.

Напомним, во время рабочей командировки Глава Чувашии также дал интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ», в котором затронул самые актуальные события региона в подходящем к концу 2020 году.

Источник: чувашинформ.рф