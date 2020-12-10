Земельные участки в этом году получили 257 многодетных семей

В Чувашии на учете для получения земельного участка стоят более 15600 многодетных семей. С начала действия программы землю в собственность получили 8850 семей, в 2020 году – 257 семей. Об этом сообщили в республиканском Минэкономразвития.

Кроме того, в правительстве региона рассматривают альтернативу предоставления многодетным земельных участков, в том числе в виде денежной компенсации. По предварительным расчетам введение данной меры предполагает выделение из бюджета суммарно почти 2,5 млрд рублей.

«Наша задача — оценить ситуацию, поставить реально выполнимые цели и выработать наиболее правильные подходы к их достижению. Нам необходим реально осуществимый план на 2021 год и, если необходимо, нужно обратиться к опыту других регионов по данному вопросу. Преимущество необходимо оставить за земельными участками, нежели чем за денежными выплатами», — сообщил вице-премьер республиканского правительства – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев неоднократно заявлял, что средства на земельные участки для многодетных должны тратиться эффективно. Руководитель региона предложил определить, «насколько удовлетворены многодетные семьи, которые получили землю» и выяснить, почему не строятся, затем уже разработать варианты решения вопроса.

Источник: чувашинформ.рф