Владимир Путин поздравил Главу Чувашии с днем рождения лично по телефону

Сегодня день рождения отмечает Глава Чувашской Республики Олег Николаев. В адрес руководителя региона поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы.

Руководителя региона лично по телефону поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Добрые пожелания поступали также от руководителей федеральных и республиканских органов власти, глав регионов, послов зарубежных стран и стран СНГ, госкорпораций, представителей общественных, религиозных и коммерческих организаций и многих других.

Источник: чувашинформ.рф.