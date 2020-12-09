Субсидии по программе энергоэффективного капремонта на почти 2 млн рублей в Чувашии получат три дома

Фонд содействия рефомированию ЖКХ одобрил 3 заявки от Чувашской Республики. Это дом 29 по ул. Гагарина (ТСЖ Лидер), дом 14 по ул. 324 Стрелковой Дивизии (ТСЖ Надежда) и дом 15 по ул. Сверчкова (ТСЖ Барис). На всех объектах работы выполнены, ожидается перечисление средств на счет указанных ТСЖ. Общая сумма субсидий по трем заявкам составит свыше 1 млн 770 тыс. рублей. Об этом сообщили в министерстве строительства Чувашии.

Еще по двум домам – дом 37 по ул. Мичмана Павлова (УК Атал) и дом 38/4к.1 по ул. Ленинского Комсомола (ТСЖ Звездный) завершается подготовка документов для подачи заявки.

Всего в регионе на данный момент известно о 78 многоквартирных домах, которые изъявили желание принять участие в данной программе.

Финансирование за счет средств госкорпорации предоставляется на возмещение части расходов на оплату работ по повышению энергетической эффективности. Такая поддержка может быть предоставлена в случае проведения работ, направленных на энергосбережение и сокращение расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%.

Также субсидия может быть предоставлена на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту, полученному на выполнение ремонтных работ. Размер предоставляемой финансовой поддержки со стороны Фонда содействия рефомированию ЖКХ может составлять до 80% стоимости работ.

Напомним, в июне Олег Николаев ставил задачу принять меры по обновлению коммунальной инфраструктуры, которые позволят уйти от энергоемких и неэффективных затрат.

Источник: чувашинформ.рф.