РФС заключил соглашение о развитии футбола в Чувашии

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Чувашская Республика и Федерация футбола региона 8 декабря заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола. Документ подписан в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» и поможет систематизировать дальнейшую работу в этом направлении.

«Соглашение о развитии футбола в нашей республике включает в себя и строительство спортивной инфраструктуры, и подготовку кадров: судей, тренеров, спортсменов. Уверен, что после подписания документа мы можем говорить о новом этапе в развитии футбола в нашей республике, чтобы инфраструктура для занятий футболом появилась у ребят во всех муниципалитетах», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Для этого в регионе будут построены несколько инфраструктурных объектов: малоформатный футбольный манеж в Чебоксарах, десять полноразмерных полей с искусственным покрытием и мини-футбольная площадка в муниципальных образованиях Чувашии.

«Благодаря этому все желающие смогут заниматься футболом в более комфортных условиях. Также в Чувашии, как и в большинстве регионов России, будет организована Школьная лига. Увеличится количество команд-участниц по мини-футболу среди ВУЗов и колледжей. По инициативе региона в нем также появится футбольная лига для дошкольных учреждений. Все эти соревнования станут частью региональной футбольной экосистемы под эгидой республиканской Федерации футбола», — прокомментировал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Кроме того, регулярными станут республиканские соревнования по малоформатному футболу, пляжному и интерактивному футболу.

«Чувашия – шестой регион Приволжского федерального округа, с которым мы заключили соглашение о развитии футбола. Вместе с Российским футбольным союзом, Чувашской Республикой и Федерацией футбола региона мы планируем реализовать серию мероприятий для повышения уровня доступности массового футбола и качества подготовки резерва на всей территории Чувашии – от Чебоксар до небольших населенных пунктов региона», — заключил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Источник: чувашинформ.рф.