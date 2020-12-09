Олег Николаев рассказал, как решается дефицит лекарств в аптеках региона

Об этом Глава Чувашии рассказал в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ», прямой эфир которого прошел 8 декабря.

«На сегодняшний день обеспеченность лекарствами в регионе достаточно стабильная. В некоторых аптечных сетях случается, что несколько дней нет каких-либо определенных препаратов, но в целом эта ситуация исправляется примерно в течении 1-2 дней. Для решения этой задачи мы скоординировали свои действия. Государственное унитарное предприятие «Фармация», обеспечивающая примерно 30% аптек региона, и еще 2-3 крупных аптечных сети объединили усилия по поставкам и, самое главное, по мониторингу остатков лекарственных препаратов, чтобы оперативно доставлять отсутствующие наименования», — объяснил Олег Николаев.

Руководитель региона также отметил, что тема наличия лекарств в аптеках Чувашии находится на постоянном контроле органов государственной власти республики. При этом вся работа выстроена на взаимодействии с территориальными органами федеральных властей – с Росздравнадзором и прокуратурой.

«Задача лежит сразу в нескольких плоскостях. Первое это наличие лекарственных препаратов в аптеках, второе – цены на них, чтобы недобросовестные «игроки» не манипулировали стоимостью», — добавил он.

Напомним, ранее на этом же телеканале вышла передача о точках роста Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.