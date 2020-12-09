Олег Николаев обсудил реконструкцию аэропорта Чебоксар с первым замминистра транспорта России

Вопросы реконструкции аэропорта Чебоксар 8 декабря обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и первый заместитель министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную мощность аэропорта «Чебоксары» до более чем 200 человек в час. Благодаря возведению пристроя помещение будет расширено со стороны перрона и привокзальной площади.

Также обсуждался вопрос реконструкции рулежной дорожки и перронов. Ремонт летного поля чебоксарского аэропорта позволит одновременно принимать больше самолетов.

Работы по реконструкции сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала планируют завершить до конца 2022 года. Напомним, инвестпроект реконструкции здания аэровокзала в Чебоксарах признан приоритетным, что позволит компании «МАЧ» вплоть до 31 декабря 2022 года получать нефинансовые меры поддержки от правительства республики.

Ранее мы сообщали, что фасад и внешний вид здания аэровокзала выбрали жители республики.

Источник: чувашинформ.рф.