На центральной площади города Шумерли устанавливают новогоднюю ель-2021

Похожие записи '
09 Дек
Готовность республики к масштабной вакцинации от ковид
В интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ» Олег Николаев...
09 Дек
Олег Николаев рассказал, как решается дефицит лекарств в аптеках региона
Об этом Глава Чувашии рассказал в интервью телеканалу Совета...
09 Дек
Олег Николаев обсудил реконструкцию аэропорта Чебоксар с первым замминистра транспорта России
Вопросы реконструкции аэропорта Чебоксар 8 декабря обсудили Глава Чувашии...
08 Дек
Глава Чувашии и АО «Почта Банк» подписали соглашение о сотрудничестве
Подписание документа состоялось в рамках рабочей встречи с Президентом –...
05 Дек
В Шумерле состоялся проектный семинар по благоустройству общественной территории
5 декабря Центр детского творчества вместил более сотни горожан,...
Комментарии: