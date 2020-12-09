Минтруд Чувашии: Жители республики получат ежемесячную выплату на третьего ребенка в ближайшее время

Средства из федерального бюджета в размере свыше 80 млн рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей поступили в Чувашскую Республику 7 декабря. Граждане получат денежные средства после выполнения соответствующих регламентных процедур в самые ближайшие сроки. Об этом сообщили в Минтруда Чувашии.

С учетом средств республиканского бюджета суммы будет достаточно, чтобы в декабре перечислить выплаты на третьего ребенка в полном объеме и в привычные получателям сроки.

«Это стало возможным благодаря личному участию Олега Алексеевича Николаева в выстраивании эффективного взаимодействия с соответствующими федеральными органами власти», — отметила министр труда республики Алена Елизарова.

Также министр добавила, что в текущем году объем средств, выделенных на поддержку семей с детьми, в частности на выплату в отношении третьего и последующих детей, в республике составил более 800 миллионов рублей.

Напомним, что ранее Глава Чувашии Олег Николаев поручил держать на контроле ситуацию с ежемесячными выплатами семьям с тремя и более детьми.

Источник: чувашинформ.рф.