Готовность республики к масштабной вакцинации от ковид

В интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ» Олег Николаев ответил на вопросы ведущей, как в Чувашии справляются с пандемией коронавируса. В частности, руководитель региона рассказал о готовности к массовой вакцинации «Спутником V».

«Сама инфраструктура для того, чтобы привить граждан от новой коронавирусной инфекции у нас готова. Мы ее подготовили еще летом. Тогда же получили небольшую партию вакцины, около 50 штук. Прививку летом получили врачи, которые работают в «красной зоне». Все перенесли ее достаточно комфортно. Таким образом мы не только подготовили инфраструктуру, но и наработали практику.

Сейчас в декабре мы ожидаем очередную партию вакцины. Те люди, которые находятся в зоне риска, это врачи, учителя, работники социальной сферы и Министерства Внутренних Дел, если сами пожелают, то могут пройти вакцинацию в приоритетном порядке. За счет этого мы подготовимся к более масштабной вакцинации. Ожидаем, что такая работа будет развернута уже в январе-феврале следующего года», — сказал Олег Николаев.

Ранее мы сообщали, как решается дефицит лекарств в аптеках региона.

Источник: чувашинформ.рф.