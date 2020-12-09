Глава Чувашии Олег Николаев: «За пять лет регион планирует увеличить объемы экспорта сельхозпродукции почти в два раза»

Республика Чувашия в ближайшие пять лет планирует сосредоточиться на комплексном развитии экономики. В регионе намерены значительно нарастить объемы экспорта сельхозпродукции, реализовать ряд крупных инвестпроектов. Кроме того, в республике запланировано создание индустриальных парков и технопарков, а также территории опережающего социально-экономического развития.



О приоритетах работы и путях достижения поставленных целей в интервью «Интерфаксу» рассказал глава Чувашской республики Олег Николаев.

— Олег Алексеевич, какие приоритетные задачи социально-экономического развития Республики Чувашия удалось решить в нынешнем, так называемом «ковидном» году?

—Год был непростым по ряду причин. В начале года в республике сменилось руководство: президент РФ отправил в отставку действующего главу и назначил меня временно исполняющим обязанности. Весной же мы столкнулись с коронавирусной инфекцией.

Главной задачей на этот год было проанализировать текущую ситуацию и выработать приоритетные направления развития региона. Эта работа была проделана. В частности, она отражена в Комплексной программе социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы.

При этом нашей целью было формирование опережающих проектных решений — часть проблем в регионе связана именно с их отсутствием. Это лишало возможности реализовать стоящие задачи. В 2020 году на эти цели было выделено порядка 150 млн рублей, на следующий год мы заложили еще 600 млн рублей. Такого не было никогда.

Кроме того, в текущем году мы серьезно пересмотрели формы поддержки различных отраслей, перегруппировали средства с точки зрения их приложения. Например, обратили внимание на систему поддержки предпринимательской деятельности и сделали глубокий анализ работы самих институтов поддержки. Запустили процесс объединения их деятельности на единой площадке. Таким образом, мы создали единый институт развития, где идет внутренняя централизация всех функций, бизнес-идей. Далее идеи распределяются в зависимости от их масштаба и направленности по институтам и участникам.

Следующее направление, которое мы реализовали, — централизация функций органов государственной власти при строительстве, информатизации, обеспечении кадровой политики. В результате в следующем году мы ожидаем резкое снижение затрат на общегосударственные расходы.

Все эти направления деятельности призваны сформировать базу для обеспечения рывка в развитии уже буквально в следующем году.

— Расскажите, пожалуйста, об опыте региона в борьбе с пандемией. По Вашему мнению, насколько эффективно в нынешних условиях функционирует система здравоохранения в республике, особенно в отдаленных сельских территориях?

—Конечно, мы очень сильно продвинулись за это время, как и вся страна, в вопросах поступательного лечения новой коронавирусной инфекции: появились лекарственные препараты, утверждены протоколы лечения. Если весной в регионе было развернуто 1 тыс. 955 коек для лечения больных в стационаре, то на сегодняшний день их 3 тыс. 295.

При этом уже весной 10-15% пациентов лечились на дому в режиме дневного стационара или амбулаторно, что позволяло нам обеспечивать их необходимыми лекарствами. Так, в республике в рамках амбулаторного лечения было развернуто 30 центров по оказанию медицинской помощи, укомплектованных квалифицированным медперсоналом, оснащенных необходимым оборудованием и дополнительными транспортными средствами.

Благодаря расширению возможности лабораторий, мы добились увеличения числа выполняемых тестов более чем в 10 раз.

Кроме того, мы еще в августе приняли решение провести реабилитацию переболевших COVID-19 пациентов. Это позволяет минимизировать последствия, которые ранее приводили даже к летальному исходу. На сегодняшний день у нас 724 человека прошли реабилитацию, в режиме реабилитации находятся более 200 человек. Еще 200 человек готовятся ее пройти.

Весь этот комплекс мер позволяет нам контролировать ситуацию. Сейчас мы фактически можем жить в привычном режиме при условии соблюдения всех мер предосторожности.

— Вы уже упомянули Комплексную программу социально-экономического развития региона на 2020- 2025 годы, которая на сегодняшний день является одним из основных документов, определяющих действия руководства республики. Планировалось, что статус программы будет закреплен законом. Это уже произошло?

—Да, программа включена в Стратегию развития региона до 2035 года. Данный документ 26 ноября был утвержден законом Чувашской республики. Таким образом, мы сформировали, если так можно выразиться, задание от лица населения республики кабинету министров по достижению конкретных показателей развития региона.

Стратегия утверждает основные направления развития республики, также в ней предусмотрены индикаторы по периодам. Сами планы, конкретные проекты и мероприятия утверждаются решением кабинета министров. Это сделано, чтобы, с одной стороны, иметь возможность мобильно их изменять, с другой стороны, чтобы, как минимум, ежегодно проводить глубинный анализ и прорабатывать дополнительные мероприятия в рамках этих планов. При этом надо отметить, что даже такое разделение позволяет достаточно плотно и содержательно контролировать со стороны Государственного совета реализацию данной стратегии, поскольку кабинет министров регулярно отчитывается о проделанной работе.

— Существует также Индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР) Чувашии на 2020—2024 годы, утвержденная правительством РФ. Она предусматривает, в частности, создание в республике индустриальных парков, технопарков и агропарков. Расскажите об их специализации и том, как идет работа по их созданию. Кстати, две упомянутых программы как-то связаны?

—Программа разработана совместно с правительством Российской Федерации и направлена на диверсификацию и дальнейшее развитие экономики региона.

Сразу отвечу про связь двух упомянутых программ. Комплексная программа социально-экономического развития региона, естественно, охватывает и те мероприятия, которые заложены в индивидуальную.

Индивидуальная программа подразумевает несколько основных направлений развития. Первое — создание зон с особыми условиями экономической деятельности. Это как раз индустриальные парки, технопарки и специализированные площадки — агротехнопарк и этнотехнопарк.

Планируется, что в регионе будет создано три индустриальных парка, один из которых будет направлен на экспортоориентированную деятельность, и пять частных технопарков.

Для реализации этих задач мы должны максимально задействовать имеющийся инфраструктурный потенциал бывших промышленных предприятий республики, которые на сегодняшний день не очень эффективно используются. На их базе должны появиться частные технопарки. Ключевая цель этих мероприятий – создание площадки для организации новых производств, новых видов экономической деятельности.

Кроме этого, у нас в плане предусмотрено создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Новочебоксарск. На сегодняшний день уже подготовлены 26 инвестпроектов для реализации в рамках будущего ТОСЭР, резиденты готовы приступить к их воплощению.

Помимо создания зон особой экономической деятельности, ИПСЭР предусматривает стимулирование жилищного строительства по двум направлениям: создание инфраструктуры и стимулирование ипотеки. Еще одно направление программы — поддержка малого и среднего бизнеса через развитие различных инструментов и форм поддержки.

В итоге получается достаточно целостная картина развития экономики региона. Мы рассчитываем, что реализация этой программы даст мощный импульс развитию экономики и позволит создать большое количество новых высокотехнологичных рабочих мест.

— Вы неоднократно говорили о развитии села и о повышении там качества жизни, как о приоритетном направлении. На программу развития сельских территорий в нынешнем году в республике было выделено 150 млн рублей. На что были направлены средства? Что удалось реализовать?

— Первоначально на программу развития сельских территорий было выделено 75 млн рублей. Они были направлены на проектирование социальных объектов, но проектно-сметная документация по многим объектам отсутствовала. Поэтому эту сумму в течение года удвоили.

Кроме того, было выделено около 3 млрд рублей региональных и федеральных средств на поддержку сельского хозяйства. Мы увеличили с 25 до 40% субсидии на приобретение сельхозтехники, ввели субсидирование до 35% для создания объектов, направленных на развитие животноводства: строительство комбикормовых заводов, строительство объектов, предназначенных для подготовки и хранения семян различного назначения. Если на федеральном уровне осуществляется поддержка животноводческих комплексов, начиная от 400 голов, то мы в республике ввели поддержку ферм от 200 до 400 голов.

Также у нас в регионе введена поддержка эмбриональных технологий в животноводстве. Как известно, одним из основных направлений в АПК является эффективное развитие сельскохозяйственного животноводства с целью производства максимального количества мясо-молочной продукции с соблюдением высоких стандартов ее качества. И важнейшее значение для достижения этой цели играет племенная работа в животноводстве.

Мы рассчитываем более масштабно поработать над наращиванием племенного крупного рогатого скота и развитием поголовья, используя научный подход по его разведению.

Хотел бы подчеркнуть, что в республике увеличена поддержка при создании производственных площадок по более глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Прежде всего я говорю о кооперации, ведь у нас достаточно большая доля по производству сырья сельхозпродукции приходится на личные подсобные хозяйства: овощи, молоко и так далее. Очевидно, что создание производственных площадок позволит нам, с одной стороны, поддерживать цены на эту продукцию, с другой стороны, благодаря более глубокой переработке сможем создавать новые рабочие места и стимулировать дальнейшее наращивание производства.

Впервые в этом году мы поддержали личные подсобные хозяйства через субсидирование стоимости молока. Когда цены на молоко упали, мы выплатили субсидии людям, которые занимаются разведением крупного рогатого скота. Их получили более 38 тыс. подсобных хозяйств. За счет этого мы существенно сократили темпы снижения поголовья: в прошлом году сокращение составило более 3%, то в этом году менее 1%.

Для повышения качества жизни в сельских территориях нами принят ряд решений по поддержке населения, проживающего на селе . Мы уменьшили до 0,1% ставки по сельской ипотеке в случае, если люди не просто выбирают местом жительство село, но и планируют там работать. Кроме того, увеличили доплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» тем, кто работает на удаленных территориях.

Наша главная задача — максимально сократить диспропорцию условий жизни на селе и в городе. Создание удобной, качественной, благоустроенной среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей сельских поселений, является приоритетным направлением деятельности как региональной, так и муниципальной власти.

Важно, чтобы у людей была возможность комфортного проживания в сельской местности.

— Чувашия в первом полугодии 2020 года удвоила объем экспорта сельхозпродукции в Китай, при этом на долю этой страны приходится половина объема аграрного экспорта республики. Планирует ли Чувашия наращивать экспорт в КНР? Какая продукция пользуется спросом в этой стране? Есть ли у китайских компаний интерес к инвестированию в Чувашию, планы по реализации инвестпроектов у вас?

— Экспорт — это одна из главных составляющих роста экономики. Развивая любое производство, мы ставим задачу производить экспортоориентированную продукцию, качество которой должно отвечать мировым стандартам.

В части сельского хозяйства мы поставили себе задачу за пять лет увеличить объем экспорта почти в два раза. То есть, если мы в прошлом году экспортировали в денежном эквиваленте товаров на сумму чуть более $25 млн, то к 2024 году задача была увеличить эту цифру до $46 млн.

По итогам 10 месяцев текущего года мы получили более чем $30 млн, благодаря экспорту сельскохозпродукции. То есть, рост идет приличный, в том числе благодаря работе по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

На сегодняшний день продукция из Чувашии экспортируется в 35 стран. Более 80% экспорта — это переработанная и готовая к применению продукция, то есть не сырьевая составляющая.

Китай является одним из самых крупных наших потребителей — на него приходится порядка $15 млн из общего объема экспорта. В основном спросом пользуются макаронные и кондитерские изделия, в этом году начат экспорт мяса птицы. И на следующий год у нас есть планы по увеличению почти вдвое показателей по этому направлению.

— Группа КТЗ и власти республики говорили о проекте по созданию производства тракторной техники малой и средней мощности, который планируется в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). Расскажите подробнее об этом проекте. Власти Чувашии готовы оказать поддержку проекту?

— Это очень перспективный проект. И вообще развитие тракторных заводов для нас является одной из ключевых задач.

КТЗ — это промышленный гигант, который на сегодняшний день производит трактора большой мощности и является одним из четырех в мире наравне с Caterpillar и Komatsu, которые могут производить мощные карьерные трактора, трубоукладчики. Завод пережил достаточно много потрясений, но на предприятии остается большое количество мощностей, обеспеченных инфраструктурой, чтобы загрузить их новыми задачами.

Новый менеджмент, который приступил к работе почти два года назад, реализовал уже достаточно много проектов по расширению линейки: это и комбайны, и коммунальная техника, и колесные трактора. И сейчас мы находимся в достаточно высокой стадии проработки реализации проекта по выпуску тракторов малой и средней мощности. Задача по обеспечению рынка РФ такого рода техникой поставлена правительством. Реализовать проект мы планирует через инструмент СПИК 2.0.

Мы знаем, что соответствующий закон буквально на днях принят правительством РФ, также утвержден перечень технологий, которые будут реализовываться по принципу СПИК 2.0, в том числе по этому направлению.

Поэтому сейчас вся нормативная база готова. У нас сформирована цепочка участников проекта, определена площадка, на которой должна быть локализована продукция, и площадки по производству тех или иных агрегатов. В частности, Ярославский моторный завод, где производят двигатели, Кировский тракторный завод (Санкт-Петербург), где производят трансмиссии. Благодаря объединению усилий всех участников станет возможным создать производство тракторов малой и средней мощности на территории РФ. Естественно, продукция должна быть экспортоориентированной и отвечать требованиям Евро-5.

Все возможности для обеспечения этих показателей у тракторного завода есть, поэтому Чувашская республика крайне заинтересована в этом проекте. По предварительным подсчетам, инвестиции в реализацию проекта могут составить 10 млрд рублей за два-три года. Запуск нового производства позволит создать не менее 500 новых высокотехнологичных рабочих мест.

— Значительная часть планируемой трассы Москва-Казань пройдет по территории Чувашии. Какие ожидания у региона по развитию территорий, где будет проходить эта трасса? Планируете ли синхронизировать ремонт и строительство дорог внутри республики с учетом трассировки новой автодороги?

— Через территорию республики будет проходить 94 км трассы Москва-Казань. Этой автодорогой будут охвачены шесть муниципальных районов. У нас создан региональный штаб по строительству трассы М-12, и мы готовы активно участвовать в реализации проекта.

Одна из первоочередных наших задач сейчас — обеспечить все проектные решения с учетом специфики региона и провести работу максимально качественно. Во второй половине января, когда в максимальной степени готовности будут проектно-изыскательские работы, мы планируем провести общественные слушания.

Вторая наша задача — обеспечить максимальное участие хозяйствующих субъектов республики в строительстве этого объекта. Уже определенны компетенции, которые потребуются на разных этапах, и, соответственно, сейчас идет работа по подбору организаций, которые могли бы участвовать, в том числе, в вопросе обеспечения сырьевой базы.

Сразу ставится вопрос и по восстановлению дорог регионального значения, которые будут задействованы для строительства. Очевидно, они могут быть серьезно потрепаны. Понимание этого есть, и соответствующие решения закладываются уже на стадии проектирования работ.

Следующее направление — это новые возможности, которые откроет строительство автодороги. Во-первых, это строительство придорожной инфраструктуры. На сегодняшний день предполагается создание примерно девяти площадок на территории республики, которые будут обеспечивать придорожный сервис: два крупных объекта, три многофункциональных объекта среднего класса с пунктами общественного питания и еще четыре — это площадки отдыха, где можно остановиться.

Во-вторых, трасса будет проходить, в том числе, через узловые железнодорожные станции в городах Шумерля и Канаш. Поэтому планируется создание так называемых хабов, которые могли бы обеспечить новые транспортные возможности, например, для сельскохозяйственной продукции.

Работа по всем этим направлениям ведется в непрерывном режиме.

— Какова дальнейшая судьба так называемого «замороженного» уровня Чебоксарского водохранилища и какие последствия это влечет для региона в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Как власти Чувашии планируют решать проблему с чистой питьевой водой?

— Тема Чебоксарской ГЭС волнует не только жителей Чувашской республики, но и жителей республики Марий Эл, и Нижегородской области. Очевидно, что она волнует и хозяйствующие субъекты, которые, прежде всего, связаны с выработкой электроэнергии — это РусГидро, а также транспортников, которые осуществляют судоходство по Волге. Но я хочу отметить, что на сегодняшний день выработан ряд решений, они утверждены руководством страны. Мне кажется, очень важно дождаться их реализации.

Что касается второй части вопроса, то, если взять цифры официальной статистики, у нас достаточно высокие показатели по обеспеченности чистой питьевой водой. В то же время, когда мы получаем отзывы населения, к сожалению, складывается несколько иное представление.

Вопрос обеспечения чистой питьевой водой поднимается почти в каждом муниципалитете, поэтому сейчас ведется большая работа по инвентаризации. Кроме того, уже начата реализация достаточно серьезных инвестпроектов по решению проблемы. Прежде всего, речь идет о достройке Шемуршинско-Батыревского водовода, который призван обеспечить чистой питьевой водой проблемные южные районы. Также ведется работа и по другим направлениям, в том числе, по проектным работам в рамках программы «Чистая вода».

В целом проблему обеспечения жителей чистой питьевой водой мы рассматриваем комплексно. Она затрагивает и очистные сооружения, и водоотведение. В январе мы проведем масштабное мероприятие и совместно с муниципальными образованиями выработаем единые подходы в рамках общего градостроительного стандарта для решения, в том числе, этих задач. Очевидно, что на территории каждого муниципального образования надо будет находить свои специфические решения: где-то достроить водовод, где-то решить вопрос со скважиной, где-то обновить уже устаревшее оборудование.

— Проектно-сметная документация по реконструкции пассажирского терминала аэропорта Чебоксар передана в Главгосэкспертизу. Сразу после получения положительного заключения инвестор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» (ООО «МАЧ», входит в группу «Аэрофьюэлз») планирует начать реконструкцию. Реконструкция требуется и самому аэродрому (искусственных покрытый рулежной дорожки, перрона, мест стоянки воздушных судов). Сегодня площадь перрона и прочностные характеристики позволяют одновременную расстановку не более двух воздушных судов. Когда может быть выполнена эта реконструкция? Даст ли федерация средства на эти работы в ближайшие годы?

— Вопрос реконструкции международного аэропорта города Чебоксары напрямую связан с обеспечением инвестиционной привлекательности региона. За последние годы пассажиропоток аэропорта существенно вырос и достиг уже значений советского периода, что говорит о наличии перспектив. Но для их реализации необходимо реконструировать и пассажирский терминал, и аэродром, поскольку все устарело.

Реконструкцию пассажирского терминала после получения положительного заключения Главгосэкспертизы проведет ООО «МАЧ» за счет собственных средств. Планируется, что работы будут завершены за 1,5 года. Перрон же находится в федеральной собственности. для его реконструкции требуется выделение федеральных средств. К счастью, необходимые для проведения работ 250 млн рублей уже заложены в проект бюджета. Поэтому есть основания полагать, что реконструкция перрона начнется, если не в следующем, то в 2022 году.

В действительности, площадь перрона позволяет одновременно принять и обслужить три самолета, но его часть сегодня, к сожалению, находится в ненормативном состоянии, из-за чего возможна расстановка только двух судов. Реконструкция этот вопрос решит.

После завершения работ мы получим современный аэропорт, способный обслуживать 300 пассажиров в час. Воздушная гавань будет отвечать всем требованиям и стандартам.

К тому же, в этом году заложилась еще одна фундаментальная основа для развития аэропорта: Росавиацией включены в число субсидируемых маршрутов три новых рейса: Чебоксары-Уренгой, Чебоксары-Минводы, Чебоксары-Краснодар. Это позволит существенно разнообразить маршрутную сеть и сделать привлекательным Чебоксарский аэропорт, в том числе, для пересадок и соответствующих передвижений по РФ.

— Во время встречи с президентом РФ в начале сентября Вы попросили поддержать строительство в республике новой республиканской клинической больницы, третьего транспортного полукольца, доработать проект Шемуршинского водохранилища. Какие еще проекты в регионе требуют участия федерального центра?

— В ходе встречи с Президентом РФ мною были обозначены не вошедшие в стандартизированные программы и мероприятии проекты, которые будут реализовываться в ближайшее время, но при этом имеют ключевое значение для республики. Я очень рад, что президент поддержал их и дал соответствующие поручения правительству РФ. Сейчас идет детальная работа по их реализации.

На самом деле, еще очень много проектов с участием федерального центра заложены в программу комплексного социально-экономического развития республики на 5 лет: строительство девяти школ, более 10 детсадов, пяти поликлиник и 20 фельдшерско-акушерских пунктов, а также ряда других объектов, которые в том числе направлены на стимулирование жилищного строительства. В том числе речь идет о программе «Стимул», программе переселения из ветхого и аварийного жилья и ряде других программ, в которых наша Республика активно участвует и продолжит это делать в перспективе.

— Вы решили поддержать специальными премиями чувашских спортсменов, выступающих за сборную РФ. Также в республике был открыт центр по хоккею. А что делается для развития массового спорта в регионе?

— На сегодняшний день в Чувашии спортом систематически занимаются порядка 40% населения. Президент РФ поручил к 2030 году довести этот показатель в регионах до 70%. И это для нас четкий индикатор. Поэтому для развития массового спорта и необходимой инфраструктуры мы используем различные инструменты.

Так, в этом году планировали построить в муниципальных образованиях 10 футбольных полей открытого типа. К сожалению, по ряду уже названных причин, программа реализована не полностью — ближайшее время будут введены только восемь полей, но мы непременно продолжим эту программу.

Кроме того, мы планируем развивать уже существующие объекты: физкультурно-оздоровительный центр «Росинка», спортивный лагерь «Белые камни». Эти площадки должны стать центрами компетенций в области спорта.

Сегодня при строительстве школ в муниципалитетах мы предусматриваем возможность автономного входа в спортивные залы учреждений, чтобы использовать их для вовлечения в занятие физкультурой местных жителей.

Хотел бы также отметить, что мы заключили соглашение со школьной спортивной лигой, в рамках взаимодействия с которой уже со следующего года планируем создать ряд физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Они требуют меньших затрат, но при этом более доступны для людей.

— Какие меры поддержки многодетных семей действуют в республике, какие будут приняты в ближайшее время?

— Поддержка многодетных семей — это направление, которое должно развиваться. И мы рады, что число многодетных семей у нас из года в год увеличивается. Этому способствует и материнский капитал, который в этом году был увеличен со 100 до 150 тыс. рублей, и увеличенные пособия для многодетных семей, и предоставление семьям с пятью и более детьми бесплатного жилья в рамках нашей программы, а также другие льготы.

Кроме того, в этом году в качестве еще одной меры поддержки мы начали выплачивать многодетным семьям, которые относятся к категории малоимущих, по 5 тыс. рублей на ребенка. А с 1 января следующего года начнет действовать еще одна новая мера поддержки — одного из родителей освободят от транспортного налога на автомобиль до 150 лошадиных сил. Все это для того, чтобы многодетные семьи чувствовали постоянную заботу и внимание.

Источник: interfax-russia.ru.